João Ferreira vence etapa e sobe ao pódio no Rally-Raid Portugal: “temos ainda uma etapa, vamos ver”
Dupla portuguesa coloca Toyota no terceiro lugar da geral
João Ferreira e Filipe Palmeiro foram os grandes protagonistas do dia no Rally-Raid Portugal, ao conquistarem a vitória na etapa e assegurarem a subida ao terceiro lugar da classificação geral aos comandos da Toyota.
A dupla portuguesa confirma assim a candidatura ao pódio final numa prova integrada no FIA World Rally-Raid Championship, reforçando também o peso da Toyota entre os candidatos aos lugares da frente.
Vitória na etapa e pontos importantes para o campeonato
À chegada ao final do setor seletivo, Ferreira mostrou-se satisfeito com o trabalho do dia, mas prudente quanto ao desfecho final. “Ganhámos a etapa e pontuamos para o campeonato. A prova só acaba amanhã e ainda temos a etapa no Algarve, por isso vamos ver”, referiu o piloto, sublinhando a importância dos pontos somados, mas lembrando que ainda há quilómetros decisivos por cumprir.
Ataque prometido na derradeira etapa no Algarve
Para o último dia de competição, com a jornada decisiva na região do Algarve, João Ferreira garante que não haverá lugar a gestão excessiva. “Já corremos na zona de amanhã, mas não sei em que tipo de pistas nos vão meter. Vamos tentar atacar e levar pontos da etapa”, concluiu, deixando claro que o objetivo passa por manter a pressão sobre os adversários diretos e consolidar o lugar no pódio à geral.
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