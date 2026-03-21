João Ferreira vence etapa e sobe ao pódio no Rally-Raid Portugal: “temos ainda uma etapa, vamos ver”

Dupla portuguesa coloca Toyota no terceiro lugar da geral

João Ferreira e Filipe Palmeiro foram os grandes protagonistas do dia no Rally-Raid Portugal, ao conquistarem a vitória na etapa e assegurarem a subida ao terceiro lugar da classificação geral aos comandos da Toyota.

A dupla portuguesa confirma assim a candidatura ao pódio final numa prova integrada no FIA World Rally-Raid Championship, reforçando também o peso da Toyota entre os candidatos aos lugares da frente.

Vitória na etapa e pontos importantes para o campeonato

À chegada ao final do setor seletivo, Ferreira mostrou-se satisfeito com o trabalho do dia, mas prudente quanto ao desfecho final. “Ganhámos a etapa e pontuamos para o campeonato. A prova só acaba amanhã e ainda temos a etapa no Algarve, por isso vamos ver”, referiu o piloto, sublinhando a importância dos pontos somados, mas lembrando que ainda há quilómetros decisivos por cumprir.

Ataque prometido na derradeira etapa no Algarve

Para o último dia de competição, com a jornada decisiva na região do Algarve, João Ferreira garante que não haverá lugar a gestão excessiva. “Já corremos na zona de amanhã, mas não sei em que tipo de pistas nos vão meter. Vamos tentar atacar e levar pontos da etapa”, concluiu, deixando claro que o objetivo passa por manter a pressão sobre os adversários diretos e consolidar o lugar no pódio à geral.