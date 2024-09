João Ferreira vence Baja Sharish Gin e lidera CPTT: “agora queremos muito vencer a Baja Portalegre”

João Ferreira e Filipe Palmeiro dominaram a Baja TT Sharish Gin (Reguengos de Monsaraz) triunfando na prova organizada pela Sociedade Recreativa Reguenguense.

Com este resultado, a dupla do Mini JCW T1 Plus assume a liderança do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AMI48, aproveitando da melhor forma a desistência prematura de João Ramos e Jet Carvalho que, no primeiro dia de prova, viram uma fuga de óleo na Toyota Hilux T1+ EVO inviabilizar a luta pelo triunfo na antepenúltima ronda da competição.

“Partimos para esta prova com objetivos claros de lutar pela vitória, tanto para o nosso campeonato nacional como para a Taça da Europa de Bajas.

Os dois primeiros dias de evento foram muito positivos para nós e permitiram-nos criar uma vantagem confortável para este último dia.

Felizmente que isso foi possível porque hoje, apesar de terminarmos a prova com uma vitória, o dia não nos correu tão bem. Fizemos grande parte do setor com problemas de direção e quando virávamos para a esquerda não tínhamos direção assistida. O Filipe fez um ótimo trabalho e agora queremos muito vencer a Baja Portalegre”, assumiu o jovem piloto de Leiria, que em 2022 se sagrou Campeão Nacional.

FOTO AIFA