João Ferreira vence Baja Aragón: “Esta vitória é o resultado de muito trabalho”

João Ferreira escreveu mais uma página memorável no automobilismo português, ao alcançar uma vitória notável na prestigiada Baja Aragón, uma das provas mais emblemáticas do calendário internacional de todo-o-terreno.

Num duelo épico que se estendeu até aos últimos metros, o piloto luso superou o multicampeão mundial Nasser Al-Attiyah por uns impressionantes 2 segundos, a margem mais curta de sempre na história da prova espanhola. Este triunfo assinala a sua estreia oficial e bem-sucedida com a Toyota Gazoo Racing South Africa e a SVR, ao volante da nova Toyota GR Hilux T1+ EVO.

Triunfo Histórico na Baja Aragón

A vitória de João Ferreira na Baja Aragón é um feito extraordinário, não só pela importância da prova, mas também pela forma como foi conquistada.

Ao bater Nasser Al-Attiyah, uma figura incontornável do todo-o-terreno mundial, por uma margem tão diminuta, Ferreira demonstrou não só a sua velocidade, mas também uma maturidade competitiva assinalável.

Este resultado coloca-o no panteão dos pilotos portugueses que já venceram esta Baja, juntamente com nomes como Carlos Sousa e Filipe Campos, reforçando o reconhecimento internacional do talento nacional nesta modalidade.

Percurso da vitória e estratégia de ponta

Desde o início, João Ferreira exibiu um ritmo e uma competitividade invejáveis. Após vencer o prólogo disputado na sexta-feira, o piloto português teve um sábado impressionante. Apesar de ter sofrido um furo logo no início da primeira especial do dia, conseguiu terminar a jornada na segunda posição, a apenas 13.1 segundos do líder.

Com a necessidade imperativa de recuperar tempo no último setor seletivo, Ferreira e o seu navegador, Filipe Palmeiro, realizaram uma leitura estratégica exemplar da especial. Aplicaram um ritmo fortíssimo na segunda metade do percurso, uma abordagem que os catapultou para o lugar mais alto do pódio. Esta gestão inteligente da corrida, aliada à velocidade pura, foi decisiva para superar os seus adversários e garantir a vitória na estreia internacional com a Toyota Gazoo Racing South Africa e SVR.

As declarações do vencedor

Visivelmente emocionado após a prova, João Ferreira partilhou as suas impressões sobre a corrida e o significado desta vitória. “Foi uma corrida extraordinária, uma verdadeira batalha do primeiro ao último quilómetro. Sabíamos que seria difícil bater o Nasser, mas nunca deixámos de acreditar”, declarou Ferreira.

O piloto fez questão de sublinhar o esforço coletivo por detrás deste sucesso: “Esta vitória é o resultado de muito trabalho, dedicação e de uma equipa fantástica que me deu um carro perfeito até ao fim.” A sua satisfação era palpável, especialmente considerando a fase de adaptação à nova máquina: “Fico muito feliz com este resultado, numa altura em que ainda nos estamos a adaptar ao carro e a toda a novidade que é esta fantástica Toyota.”

O futuro promissor no Todo-o-Terreno

Esta vitória, alcançada por uma margem tão mínima, não só confirma o talento de João Ferreira, como também reforça o seu estatuto como um dos nomes mais promissores do todo-o-terreno mundial.

Bater um piloto da dimensão e experiência de Nasser Al-Attiyah não é apenas um feito desportivo notável; é um marco simbólico que comprova a capacidade de João para competir, e vencer, ao mais alto nível.

O seu desempenho na Baja Aragón, com a nova Toyota GR Hilux T1+ EVO, sugere um futuro brilhante e cheio de potencial no cenário internacional do todo-o-terreno.