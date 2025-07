João Ferreira: três dias de testes com a Toyota GR Hilux T1+ EVO, e agora, Baja Aragon!

João Ferreira encontra-se motivado para o seu primeiro grande desafio internacional com as cores da Toyota Gazoo Racing South África: a mítica Baja Aragón.

A prova espanhola, que se disputa entre amanhã e domingo, é uma das mais emblemáticas do calendário da Taça do Mundo FIA de Bajas, e atrai sempre alguns dos melhores pilotos da disciplina como é o caso, este ano, de Nasser Al Attiyah e Nani Roma, numa lista de inscritos que conta com 24 viaturas da categoria Ultimate, num total de 93 participantes.

A competir com o apoio técnico da experiente SVR Racing, estrutura responsável por múltiplas vitórias no Dakar e títulos consecutivos no W2RC, o jovem piloto português de Leiria, de apenas 25 anos, volta a enfrentar a elite do todo-o-terreno mundial com ambição renovada e um projeto de topo.

“Esta será a minha estreia internacional com a Toyota, e não podia estar mais motivado. A Baja Aragón é uma prova histórica, muito competitiva e com terreno exigente, ideal para continuarmos a evolução com a Hilux T1+.

Numa prova onde já conto com várias participações e que, curiosamente, nunca venci, o objetivo passa por demonstrar que estamos a fazer uma boa adaptação ao carro, mostrar um bom ritmo competitivo, ganhar confiança com o carro e toda a equipa e lutar por um bom resultado frente a adversários de grande nível”, afirmou João Ferreira, que será navegado, como habitualmente, por Filipe Palmeiro. “Os três dias de testes que tivemos em Portugal vieram demonstrar algum progresso face ao primeiro contacto que tivemos com o carro na África do Sul e isso deixa-me confiante para uma boa Baja Aragón”, assinalou.

A Baja Aragón, terá como habitualmente o centro nevrálgico em Teruel. Em 2025 a prova começa com o prólogo a disputar-se na tarde de sexta-feira, dia 25, a partir das 16h30 locais. No sábado, dia 26, a caravana cumpre duas especiais — Argente–Cella (7h33) e Torrijodel Campo–Gea de Albarracín (15h10), num total de cerca de 335 km cronometrados. No domingo, dia 27, disputam-se a última especial, de 133km, com arranque a partir das 11h30 e chegada prevista para o início da tarde, culminando com a cerimónia do pódio pelas 14h00. Um percurso exigente e variado que colocará à prova máquinas e pilotos num dos grandes clássicos do todo-o-terreno europeu e mundial.