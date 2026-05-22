João Ferreira regressa ao W2RC motivado para o Desafío Ruta 40 na Argentina

João Ferreira está de regresso ao Campeonato do Mundo de Rally-Raid para disputar o Desafío Ruta 40, terceira ronda do W2RC de 2026, prova que assinala o regresso da Argentina ao calendário após dois anos de ausência.

O piloto português vai competir ao volante do Toyota Hilux da Toyota Gazoo Racing South Africa, levando para a América do Sul a confiança reforçada pelo terceiro lugar alcançado na última ronda, disputada em Portugal.

A prova decorre entre San Juan e San Rafael, ao longo de cinco etapas, e recupera zonas históricas do rally-raid argentino, entre elas as dunas de El Nihuil. João Ferreira antecipa um desafio particularmente exigente, marcado por navegação complexa, terreno variado e condições distintas das encontradas nas últimas corridas.

“Sabemos que vamos encontrar uma prova muito dura, com navegação exigente, dunas e condições muito diferentes daquelas que tivemos nas últimas corridas”, afirmou o piloto à chegada à Argentina. “O objetivo passa por dar o nosso melhor em todas as etapas e lutar por um resultado forte que nos permita somar pontos importantes nesta fase do campeonato”, acrescentou.

Pódio em Portugal reforça confiança

O terceiro lugar conquistado na ronda anterior deu novo impulso ao piloto luso para uma fase importante da temporada. Ainda assim, João Ferreira sublinha que o grau de competitividade volta a ser elevado e exige máxima concentração desde o arranque: “Vimos de um pódio em Portugal, o que nos dá confiança extra, mas sabemos que o nível de competitividade é muito elevado e teremos de estar muito concentrados desde o primeiro quilómetro”, referiu.

À chegada ao país sul-americano, o piloto teve ainda oportunidade de visitar no hospital o argentino Juan Cruz Yacopini, seu companheiro de equipa, que sofreu um acidente antes do Dakar 2026 e ficou impedido de participar na presente temporada do Mundial de Rally-Raid.

Cinco etapas entre San Juan e San Rafael

O Desafío Ruta 40 começa no domingo, 24 de maio, com o shakedown em Albardón. A competição arranca oficialmente na segunda-feira com uma primeira etapa entre San Juan e San Juan, num percurso de 341 quilómetros.

Etapa maratona será ponto-chave

Na terça-feira, a caravana segue de San Juan para San Rafael, com uma especial de 298 quilómetros. A terceira etapa, na quarta-feira, será a mais longa da prova, com 455 quilómetros entre San Rafael e San Rafael. Na quinta-feira disputa-se a quarta tirada, entre San Rafael e San Juan, com 310 quilómetros, antes do encerramento, na sexta-feira, com uma derradeira etapa de 288 quilómetros entre San Juan e San Juan.

Com cinco dias de competição intensa e um percurso que combina tradição e exigência técnica, o Desafío Ruta 40 poderá assumir peso determinante nas contas do campeonato, numa altura em que João Ferreira procura confirmar o bom momento e somar pontos importantes no W2RC.