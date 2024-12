João Ferreira procura título Mundial de Bajas no Dubai

A Baja Internacional do Dubai é a ronda final da Taça do Mundo de Bajas e decidirá o resultado de várias categorias de pilotos e co-pilotos. Doze equipas lutam pelos pontos e a dupla portuguesa de João Ferreira e Filipe Palmeiro chegou aos Emirados Árabes Unidos com uma vantagem de nove pontos sobre Fernando Alvarez e Xavier Panseri, da South Racing Can-Am Team, na luta pela conquista dos Campeonatos de Pilotos e Co-pilotos da Taça do Mundo FIA Baja. Alvarez e o seu navegador já garantiram os títulos SSV.

João Ferreira corre com um Mini JCW Rally Plus da X-Raid numa tentativa de garantir tanto o campeonato absoluto como o sucesso na categoria Ultimate. Miroslav Zapletal está nove pontos atrás do português com o seu Ford F-150, embora a ausência de Marek Sykora da última ronda na Jordânia, por doença, signifique que o copiloto de Ferreira, Palmeiro, já conquistou o título de copiloto Ultimate.

Na categoria Challenger, Eduardo Pons e Khalid Al-Jafla estão empatados e começam o último evento do ano com 187 pontos, com o rival da South Racing Can-Am, Diego Martinez, a 25 pontos de distância, em terceiro, pronto para atacar se os dois pilotos do Taurus T3 Max tiverem problemas no deserto de Al-Qudra. Al-Jafla venceu a última ronda na Jordânia e estará em casa nos Emirados Árabes Unidos contra o seu principal rival espanhol. O copiloto de Al-Jafla, Andrei Rudnitski, tem 25 pontos de vantagem sobre o parceiro de Martinez, Sergio Lafuente, na luta pelo título de melhor copiloto Challenger.

A meio da prova, as coisas estão a correr bem a João Ferreira, na luta pelo título Mundial.

Deposi de ter vencido a Etapa 1, o brasileiro Lucas Moraes estabeleceu o tempo mais rápido no segundo dia para a Toyota Gazoo Racing na sua Toyota Hilux navegada por Armand Monleon. A dupla leva uma vantagem de 6m05s para este último dia, no entanto, como estão na “categoria experimental”, não são elegíveis para a vitória oficial e é a segunda equipa mais rápida que controla a liderança geral.

Essa honra pertence ao atual campeão Nasser Al Attiyah, cuja tentativa de alcançar a 13ª vitória no famoso rali internacional do Dubai continua bem encaminhada, depois de um dia forte nas conhecidas dunas de Al Qudra, ao volante do seu buggy Nasser Racing Taurus T3, com Pablo Moreno no lugar de copiloto.

A dupla portuguesa João Ferreira e Filipe Palmeiro está numa posição de pódio à entrada deste último dia, com pouco mais de oito minutos e meio de atraso no seu Mini JCW da X-Raid. A fechar os cinco primeiros estão o companheiro de elétrico de Ferreira na X-Raid Mini, Denis Krotov, do Quirguistão, e o francês Ronan Chabot (Overdrive Racing Toyota Hilux), com os cinco carros da frente a ficarem a apenas 10m13s de distância.