João Ferreira perde liderança do Rally-Raid Portugal para Sébastien Loeb

Hoje, nos ralis como na vida, os pilotos portugueses já não se intimidam perante lendas como Sébastien Loeb. Pelo contrário, encaram-nos de igual para igual, com a mesma audácia com que os nossos navegadores outrora desbravaram oceanos. Hoje, foi só um grande piloto, que por acaso ainda é jovem, a ceder a posição a um lenda do desporto motorizado mundial. Amanhã, logo se vê…

João Ferreira cedeu o comando do bp Ultimate Rally-Raid Portugal a Sébastien Loeb, após uma segunda etapa desafiante entre Grândola e Badajoz. O piloto da Toyota Gazoo Racing SA, que iniciara o dia com uma margem mínima de 17 segundos sobre Seth Quintero, ocupa agora o quarto lugar da classificação geral, a 2min41s do novo líder.

Ao abrir a estrada, Ferreira enfrentou dificuldades acrescidas, perdendo 3min09s para Loeb, o vencedor da especial. O jovem leiriense admitiu que a performance ficou aquém das expectativas, num dia marcado pela gestão de ritmo e pela preservação mecânica da sua Toyota Hilux.

Apesar do tempo perdido, o piloto mantém o otimismo quanto ao desfecho da competição, sublinhando que a prova ainda não atingiu a sua metade. João Ferreira reconheceu os obstáculos sentidos no terreno: “Perdi imenso tempo hoje. Tive dificuldades com o meu ritmo, não foi um bom dia. No entanto, não corremos riscos, o carro está intacto e ainda nem chegámos a meio desta longa corrida.”

A caravana do W2RC prepara-se agora para uma etapa em redor de Badajoz, um percurso que, na edição anterior, foi favorável a Sébastien Loeb. Ferreira partirá amanhã da quarta posição, focado em recuperar a desvantagem para o topo da tabela.