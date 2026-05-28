João Ferreira parou para ajudar colega: “numa equipa isso é o mais importante”

João Ferreira encerrou a quarta etapa do Desafío Ruta 40 no 18.º lugar, ao fim de um dia fisicamente exigente e tecnicamente complexo, marcado por muita navegação, troços variados e inúmeras ultrapassagens, num rali que integra o Mundial de Rally-Raid e decorre na Argentina entre San Juan e San Rafael. Apesar das dificuldades, o piloto de Leiria manteve-se em prova e aponta agora à derradeira tirada de 320 quilómetros, decisiva para fechar em alta a participação.

Etapa dura, pó intenso e espírito de equipa

Penalizado na ordem de partida pelo acidente da véspera, Ferreira viu-se obrigado a arrancar mais atrás e a enfrentar longas secções no pó de vários adversários, em condições de visibilidade reduzida e elevado desgaste. Nesse contexto, o português optou por gerir o ritmo, garantir consistência e, ainda assim, não deixou de responder ao espírito de entreajuda dentro da equipa.

“Foi uma etapa bastante dura desde o início, especialmente por termos saído mais atrás depois do incidente de ontem, o que nos obrigou a lidar com muito pó e a fazer várias ultrapassagens em condições difíceis”, explicou. “Ainda parámos para ajudar o Saood Variawa depois do problema que teve, porque numa equipa isso é o mais importante. Perdemos algum tempo com isso, mas faz parte do espírito de entreajuda.”

Última etapa com navegação decisiva

A quinta e última etapa apresenta 320 quilómetros cronometrados, com início junto à Cuesta del Viento, seguindo zonas de água e estradas sinuosas antes de entrar em paisagens montanhosas e pisos arenosos típicos da região de San Juan. O percurso inclui ainda trilhos em altitude, pequenos cursos de água e um final em “open desert”, onde a navegação e a concentração serão cruciais até ao último quilómetro. “Agora é preparar da melhor forma a última etapa da competição”, concluiu João Ferreira.