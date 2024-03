João Ferreira no Rally Raid Portugal: “dar o nosso melhor, tentar vencer especiais ou estar na luta pela vitória à geral”

Depois de um Dakar difícil, em que João Ferreira e Filipe Palmeiro terminaram na quinta posição, levando para casa três medalhas de vencedores de etapas, registo que não foi igualado por mais nenhum piloto da sua categoria, a dupla corre esta semana no BP Ultimate Rally Raid Portugal com o Mini JCW Plus e tendo em conta o seu bom conhecimento das pistas portuguesas, como ficou mais uma vez provado com o seu recente triunfo em Portalegre em confronto direto com Nasser al Attiyah, o piloto luso tem fundadas esperanças de mais um brilharete: “Vai ser uma experiência incrível competir na prova do W2RC ao volante de um Mini JCW Ultimate da X-Raid. Os portugueses mereciam este esforço da nossa parte e as condições acabaram por se proporcionar. Vamos tentar dar o nosso melhor como fazemos em todas as corridas, e se tivermos uma oportunidade, vamos tentar agarrá-la, quer seja para vencer especiais ou mesmo para estar na luta pela vitória à geral”.

A vila de Grândola, no distrito de Setúbal, recebe a base operacional e o Prólogo do evento, que tem características únicas no calendário do Campeonato do Mundo de Rally-Raid (W2RC). Ao todo, são 1.758 quilómetros de percurso, mais de 1.000 deles cronometrados, ao longo de cinco etapas disputadas em diferentes tipos de terreno e paisagens marcantes. O Rally-Raid Portugal vai passar pelos concelhos de Grândola, Santiago do Cacém, Abrantes, Alcácer do Sal, Almeirim, Chamusca, Coruche, Mação, Ponte de Sor, Salvaterra de Magos, Sines e pela cidade de Badajoz, que recebe o final de uma das etapas.

Recordando a carreira de João Ferreira, o jovem piloto nasceu em Leiria, Portugal, e desde cedo mostrou ter uma enorme paixão pelo automobilismo, demonstrando sempre muita dedicação ao desporto. Começou a sua jornada no karting, modalidade onde rapidamente se destacou pela sua determinação, competindo em Campeonatos Nacionais, Europeus e Mundiais.

No entanto, uma ligação especial com o Todo-o-Terreno, modalidade com a qual se identificava pelas raízes da sua família e acabaram por ser preponderantes para o salto para esta variante do desporto motorizado, ditou o início de uma nova jornada.

No TT, o piloto de Leiria começou por competir na categoria de iniciação T2, onde demonstrou a sua habilidade e talento como piloto. Em 2022, já ao volante de um Mini John Cooper Works Rally, da categoria T1, teve um ano fantástico, conquistando o título de Campeão Nacional de Todo-o-Terreno em 2022, ao qual somou o triunfo na Taça da Europa de Bajas, Taça Ibérica e uma saborosa conquista da mítica Baja Portalegre 500 (prova da Taça do Mundo de Bajas), da qual é agora o mais jovem vencedor de sempre.

Depois dos bons resultados alcançados, surgiu o convite para embarcar na aventura Dakar 2023, inserido na estrutura oficial da X-Raid na categoria T3 e ao volante de um Yamaha YXZ1000R prototype, onde alcançou duas vitórias em etapas e mais dois pódios em especiais. Na mesma temporada participou no Campeonato do Mundo de Rally-Raid (W2RC), participando também na Taça do Mundo de Todo-o-Terreno, competição que terminou no pódio geral final. 2024 começou com a segunda participação no Dakar Rally e promete ser uma temporada recheada de novas experiências e triunfos!