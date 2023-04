João Ferreira na Baja TT Dehesa Extremadura no X-Raid YXZ1000R | AutoSport

João Ferreira vai marcar presença na primeira ronda da Taça da Europa de Bajas, a Baja TT Dehesa Extremadura. Ao volante de X-Raid YXZ1000R Turbo Prototype com que brilhou no Dakar 2023 (onde venceu duas etapas) e com o qual compete atualmente no Campeonato do Mundo de Rally-Raid (W2RC), o piloto de 23 anos de Leiria vai assim iniciar a participação numa competição da qual é o atual detentor do troféu.

Recorde-se que a Baja TT Dehesa Extremadura é também pontuável para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, competição que João Ferreira também venceu em 2022: “É muito bom estar de regresso a duas competições que tão bem conhecemos e que vencemos em 2022. Naturalmente que ao volante do Yamaha não podemos almejar os mesmos resultados ou, pelo menos, em condições normais haverá pilotos mais rápidos que nós em pista. Claro está que entramos para vencer em qualquer competição e vamos procurar o nosso ritmo dentro da categoria T3, sem nunca descurar uma boa classificação à geral”, explica João Ferreira.

A Baja TT Dehesa Extremadura tem início na próxima sexta-feira, com a realização de um prólogo de cerca de 6km. Já no sábado vão ser realizados dois Setores Seletivos, com um total de 338,3 km. No domingo, o X-Raid YXZ1000R Turbo Prototype será desafiado a completar mais um Setor Seletivo (155km), num total de 449,20 km cronometrados percorridos ao longo do fim-de-semana.