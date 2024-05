João Ferreira na Baja Extremadura para continuar evolução no Mini T1+

Realiza-se este fim de semana a Baja TT Dehesa Extremadura, primeira ronda da Taça da Europa de Bajas. João Ferreira, vencedor da competição organizada pela FIA em 2022, volta a marcar presença no evento inaugural, de forma a continuar a evoluir ao volante do Mini JCW T1+ da X-Raid, sempre com ambições de lutar pelo triunfo numa prova que nunca venceu.

“Para nós, marcar presença na Baja TT Dehesa Extremadura é já um hábito e dos bons. Somos sempre muito bem recebidos por toda a comunidade da Extremadura e por esta organização. Não temos ambições de continuar na Taça da Europa, mas não podíamos perder a oportunidade de continuar a evoluir os combustíveis renováveis da REPSOL no Mini JCW T1+. Nesta prova temos algumas melhorias no carro, que esperamos que sejam suficientes para nos levar à luta pelo triunfo, nesta prova onde nunca conseguimos triunfar à Geral”, explicou o jovem piloto de Leiria.

A Baja TT Dehesa de Extremadura começa hoje oficialmente, com a realização do Prólogo pelas 11h00 espanholas, à qual se segue um setor seletivo que tem início marcado para Elvas (Portugal), pelas 14h00 locais. Amanhã a prova continua com a realização de dois setores seletivos em território de “nuestros hermanos”. Na noite de ontem realizou-se a cerimónia de partida, que juntou muitos aficionados pelo desporto motorizado.