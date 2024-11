João Ferreira lidera Taça do Mundo de Bajas: “trabalhámos em equipa para atingir objetivos”

Inspirados pelo espírito desbravador que moldou a história de Portugal, João Ferreira e Filipe Palmeiro continuam a escrever a sua própria saga no mundo do todo-o-terreno. Hoje, na Baja da Jordânia, a dupla brilhou mais uma vez, vencendo a categoria SSV e garantindo um bom segundo lugar na classificação geral da penúltima ronda da Taça do Mundo de Bajas.

Com esta classificação, Ferreira e Palmeiro assumiram a liderança da competição, reforçando o sonho de coroar 2024 com mais uma conquista memorável. O campeão nacional e europeu agora entra na etapa decisiva da FIA com uma preciosa vantagem de 9 pontos sobre o rival direto, o argentino Fernando Alvarez.

Se depender da garra lusa, a última prova não será apenas um desafio, mas o palco perfeito para honrar o provérbio que os acompanha: “Não há duas sem três!”

“Estamos naturalmente felizes por mais esta conquista. Num ano onde somamos mais de 20 provas realizadas, é bom perceber que conseguimos ser cada vez mais competitivos, levando inclusivamente um carro da classe SSV a pódios gerais da Taça do Mundo. Sabíamos que tínhamos de conseguir triunfar aqui para partir para o Dubai em condições de lutar pela conquista da Taça do Mundo e foi isso que fizemos.

Num registo tranquilo e sem cometer excessos, trabalhámos em equipa para atingir os nossos objetivos. Queria agradecer ao Filipe Palmeiro por mais uma vez ter demonstrado o seu talento e experiência

nestas pistas tão complicadas, à Santag Racing pelo excelente trabalho realizado e naturalmente parabenizar o João Dias pela sua excelente prestação e pelo pódio.”

A derradeira ronda da Taça do Mundo, a Baja do Dubai, disputa-se no primeiro fim-de semana de dezembro e servirá para João Ferreira e Filipe Palmeiro lutarem pela terceira conquista da temporada, mas também como derradeiro teste para a garantida a participação no Dakar Rally 2025 ao volante do MINI JCW T1+.