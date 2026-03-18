João Ferreira lidera Rally-Raid: “carro esteve bem, não cometemos erros, mas falta muito para o fim”

João Ferreira e Filipe Palmeiro, em Toyota Hilux, fecharam o primeiro dia do bp Ultimate Rally-Raid Portugal na liderança da classificação geral, depois de vencerem o setor seletivo “Grândola–Grândola”, com 180 quilómetros cronometrados nos trilhos enlameados da zona de Alvalade, junto ao rio Sado.

A dupla portuguesa terminou o dia à frente dos norte‑americanos Seth Quintero/Andrew Short, também em Toyota, com os franceses Sébastien Loeb/Edouard Boulanger, em Dacia, a ocuparem o terceiro lugar provisório entre os carros Ultimate.

A especial inaugural foi marcada por pisos muito escorregadios, lama profunda e múltiplos obstáculos naturais, que penalizaram qualquer erro de apreciação na escolha de trajetórias. O contexto reforça o peso do resultado de Ferreira, que abre o rali em posição de ataque na luta pelo triunfo em casa e por pontos decisivos para o Mundial de Rally‑Raid.

Lama, erros e gestão de risco

No final do setor, João Ferreira sublinhou a dificuldade das condições e a importância de evitar erros numa etapa em que vários concorrentes ficaram parados na especial. “Foi um bom começo para nós, com um traçado muito difícil, muito escorregadio, mas demos o nosso melhor para sobreviver. Era muito fácil cometer erros, vimos muitos pilotos parados com problemas. O nosso carro esteve bastante bem, e nós não cometemos erros, mas ainda falta muito para o fim”, afirmou o piloto de Leiria.

A lama foi o elemento dominante ao longo dos 180 quilómetros cronometrados, tornando a leitura de piso e a seleção de linhas decisivas para manter ritmo sem comprometer a fiabilidade do carro. Segundo Ferreira, a abordagem passou deliberadamente por controlar o risco em vez de perseguir o tempo absoluto em cada parcial: “Nestas condições não podemos puxar muito, porque senão os erros acontecem e não é isso que queremos. Não estamos aqui para disputar setores. Bem sei que venci o setor, mas temos de nos manter focados e com os olhos no objetivo maior e vamos ver o que conseguimos alcançar”, reforçou.

Contexto competitivo e relevo português

A prestação da dupla da Toyota Gazoo Racing SA surge num pelotão particularmente forte, com vários candidatos ao título mundial presentes e com histórico de vitórias em Portugal, entre os quais Nasser Al Attiyah e Lucas Moraes. O traçado à volta de Grândola, com troços rápidos alternados com zonas de lama e passagens de água, voltou a evidenciar a capacidade dos pilotos portugueses para tirar partido do conhecimento do terreno, num país que se afirmou como “fortaleza” do rally‑raid e que tem em Ferreira um dos rostos da nova geração lusa ao mais alto nível.

A liderança de João Ferreira e Filipe Palmeiro ao fim do primeiro dia coloca a dupla no centro da luta pela vitória absoluta numa prova que se estende até Loulé e que ainda reserva especiais longas e potencialmente decisivas nos próximos dias. Com as margens curtas para Quintero/Short e Loeb/Boulanger, a gestão do risco em pisos molhados continuará a ser um dos fatores determinantes para perceber se o português conseguirá transformar este arranque ideal em triunfo final em solo nacional