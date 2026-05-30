João Ferreira lida com a frustração após o Desafio Ruta 40: “Quem seguia atrás de nós… venceu a corrida”

João Ferreira concluiu o Desafio Ruta 40 com um sentimento de frustração, depois de ver escapar um resultado que, até meio da prova, parecia perfeitamente ao seu alcance. O piloto português liderava a classificação geral quando, na terceira etapa, foi vítima de um incidente com Lucas Moraes, que seguia em contramão. Este episódio comprometeu de forma decisiva as aspirações de Ferreira, que até então vinha a protagonizar uma prestação de grande nível, afirmando-se como um dos principais candidatos à luta pela vitória.

“É inevitável sentir alguma desilusão. Estávamos a fazer uma corrida muito sólida, lideravamos a geral e tínhamos todas as condições para lutar pela vitória e pelos lugares do pódio. O incidente da terceira etapa acabou por ter um impacto enorme no desfecho da prova”, começou por afirmar João Ferreira.

A vitória acabou por sorrir a Seth Quintero, que, à data do incidente, ocupava a segunda posição da classificação geral. Um facto que reforça a convicção de Ferreira de que possuía argumentos para discutir o triunfo até ao final. “Os resultados mostram bem o nível competitivo que apresentavamos. Quem seguia imediatamente atrás de nós na classificação acabou por vencer a corrida, o que demonstra que estávamos na luta direta pelos lugares cimeiros. Tínhamos ritmo, tínhamos confiança e tínhamos armas para alcançar um grande resultado”, sublinhou o piloto.

Foco nas próximas competições

Agora, o foco de João Ferreira está nas próximas competições, onde o piloto português pretende transformar o potencial evidenciado em resultados que reflitam o verdadeiro valor demonstrado em pista.