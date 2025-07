João Ferreira/Filipe Palmeiro venceram Baja de Espanha Aragon

Fabulosa vitória de João Ferreira/Filipe Palmeiro (Toyota Hilux IMT Evo+), que venceram a Baja de Espanha/Aragon com 2.0s de avanço para Nasser Saleh Al-Attiyah/Fabian Lurquin (Dacia Sandrider) depois de uma luta fantástica. Depois de um furo na SS1 e um triunfo na SS2, colocando-se a 13.0 do líder, al Attiyah, a dupla lusa, agora a correr de Toyota atacou forte no último Setor Seletivo e venceu à geral por apenas dois segundos. ‘Nani’ Roma/Alex Haro (Ford Raptor) fecharam os lugares do pódio.

Tendo partido para o derradeiro Setor Seletivo separados por 13.1s, favoráveis a Nasser al Atiiyah, a dupla lusa estava a 10 segundos do piloto da Dacia no ponto intermédio 4, o que significava uma tmepo blobal de 23 segundos atrás na geral, mas daí para a frente tudo mudou e no intermédio 5, já perto da meta, Ferreira já tinha passado para a frente de al Attiyah, mas só recuperando 12 segundos na geral, só que daí até à meta, o português fez subir o avanço para 15 segundos o que fez terminar a corrida com os dois homens da frente separados por 2.0s, com vantagem para o português.

Depois de Carlos Sousa vencer a Baja Aragón em 2004 e Filipe Campos em 2011, agora é a vez de João Ferreira brilhar na mítica prova espanhola.

Saood Variawa/Oriol Mena (Toyota Hilux IMT Evo), colega de equipa de João Ferreira na Toyota, venceu o SS3 e suplantou Juan Cruz Yacopini/Daniel Oliveras (Toyota Hilux Overdrive) na classificação geral, terminando em quarto, mais de dois minutos na frente do argentino que cedeu 2m37.9s para o seu adversário neste Setor Seletivo.

Martin Prokop/Viktor Chytka (Ford Raptor T1) foi sexto, ganhando duas posições no SS3, passando Marek Goczal/Maciej Marton (Toyota Hilux IMT Evo) e Benediktas Vanagas/Aisvydas Paliukenas (Toyota Hilux Overdrive+) que terminaram a prova nas duas posições seguintes, respetivamente sétimo e oitavo.

Nos SSV/T4, Gonçalo Guerreiro/Joel Lutas (Polaris RXR Pro R Sport) confirmaram a vitória depois de mais uma brilhante prestação. Alexandro Pinto/Bernardo Oliveira (Polaris RXR Pro R Sport) venceram o derradeiro Setor Seletivo, batendo os compatriotas por 49.7s mas foi insuficiente para recuperar os mais de dois minutos que traziam de atraso, terminando a 1m17.5s dos vencedores.

Nos Challenger, Fidel Castillo/Candido Carrera (Taurus T3 Max) chegaram ontem ao final do dia mais de um minuto na frente de Charles Munster/Loris Pascaud (Taurus T3 Max) mas tiveram problemas e o vencedores da categoria são Munster e Pascaud, quase dois minutos na frente de Andre Lotterer/Alexandre Giroud (Taurus T3 Max). Fidel Castillo/Candido Carrera (Taurus T3 Max) foram quartos, e do lado português nesta categoria algum azar com os abandonos de Rui Carneiro/Ola Floene (G Rally Team OT3) e Ricardo Porém/Nuno Sousa (Kaizen S1). Depois de Tiago Reis/Fabio Ribeiro (Taurus T3 Max+) terem ficado pelo caminho, também os seus compatriotas acabaram por desistir. Rui Carneiro lidera a categoria no final da SS1, mas caíra para o 16º lugar ontem ao fim do dia, já não partindo hoje. Já Ricardo Porém, era ontem quarto, mas também teve hoje que parar.

