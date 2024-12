João Ferreira e o título Mundial de Bajas TT: “muito orgulhosos por mais esta conquista”

“Estamos muito orgulhosos por mais esta conquista, e por levar mais longe o nome de Portugal. Fazê-lo ao volante do MINI, com combustíveis 100% Renováveis da Repsol é ainda mais especial e prova que estes dois elementos fundamentais, utilizados em conjunto, conseguem vencer em qualquer tipo de prova. Quero agradecer naturalmente ao Filipe Palmeiro e à X-Raid pelo trabalho fantástico que nos permitiu estar ao mais alto nível ao longo de toda a temporada”, afirmou o piloto, que tem como próximo desafio o Rali Dakar 2025, prova que arranca a 3 de janeiro na Arábia Saudita.

A Baja Dubai serviu ainda para a dupla preparar o Dakar 2025, onde competirá, já em janeiro, ao volante do Mini JCW Rally Plus T1+.

João Ferreira e Filipe Palmeiro venceram a Baja Dubai, na categoria Ultimate, somando os pontos necessários para vencerem a Taça do Mundo de Bajas da FIA. Com este feito, a dupla junta ao seu palmarés um triunfo histórico, numa temporada onde já haviam conquistado a Taça da Europa de Bajas e o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno. O jovem piloto de Leiria, garante assim um pleno de conquistas na temporada 2024.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros