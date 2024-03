João Ferreira: “desporto motorizado é uma excelente forma de provar que combustíveis 100% renováveis reduzem a pegada carbónica”

João Ferreira une forças com a Repsol e vai correr no Rally Raid Portugal com combustível 100% renovável. O Mini JCW Rally Plus do jovem piloto português será alimentado por combustível 100% Renovável da Repsol durante toda a competição, um caminho que todo o desporto automóvel está a começar a fazer e que e que é fundamental para o futuro do desporto motorizado, já que a sociedade assim o vai exigir cada vez mais.

Com este acordo, a Repsol também reafirma o seu compromisso relativo ao fornecimento de soluções energéticas para o desporto motorizado de alto nível, continuando no seu caminho rumo à descarbonização em linha com o objetivo de atingir zero emissões líquidas em 2050.

O combustível 100% renovável é um biocombustível avançado produzido a partir de matérias-primas com origem em resíduos, permitindo que o piloto tenha uma menor pegada carbónica durante todas as suas corridas. A primeira prova tem início já no próximo dia 2 de abril, no Rally Raid Portugal, a única etapa do Campeonato do Mundo (W2RC) disputada em território europeu, nomeadamente em Portugal e Espanha.

“Estamos muito orgulhosos por apoiar jovens talentos como o João Ferreira, através dos nossos Combustíveis 100% Renováveis. Na Repsol continuamos com o nosso compromisso de fornecer soluções energéticas para as corridas motorizadas de alto nível, enquanto continuamos a avançar na descarbonização dos nossos processos e produtos. O desporto motorizado é um excelente ensaio para este tipo de combustíveis, através de lições aprendidas nas condições mais exigentes, é possível colocar à disposição os melhores produtos para os nossos clientes”, afirma Armando Oliveira, Administrador – Delegado da Repsol Portuguesa.

João Ferreira, aos 24 anos, e depois de uma excelente época em 2022 em que se tornou Campeão Nacional de Todo-o-Terreno Absoluto, vencendo também a Taça da Europa de Bajas, já somou duas participações no Dakar Rally e completou em 2023 a sua primeira temporada completa no Mundial de Todo-Terreno. Na mesma temporada, fez boas aparições ao volante do Mini JCW Rally Plus, onde repetiu a vitória alcançada na Baja Portalegre 2022, desta feita, diante Nasser Al-Attiyah. João Ferreira, é o mais jovem piloto a vencer uma prova da Taça do Mundo e, em 2023, alcançou vitórias importantes no Rallye du Maroc, última ronda do W2RC e ainda na Baja Dubai, prova pontuável para a Taça do Mundo, resultado que lhe permitiu terminar esta competição no pódio.

“Contar com a Repsol como parceiro para a temporada 2024 é um orgulho para mim e para todos os envolvidos no meu projeto desportivo. Sabemos da responsabilidade que é representar uma marca como a Repsol, principalmente na vertente da utilização dos combustíveis renováveis. O desporto motorizado é uma excelente forma de provar que este tipo de combustíveis reduzem a pegada carbónica e por isso tudo faremos para promover da melhor forma a imagem da marca e os seus objetivos. É importante também referir que a nossa experiência nos garante que este combustível é muito performante e competitivo e que nos vai permitir estar na luta pelas vitórias em todas as provas que participarmos”, explicou João Ferreira.