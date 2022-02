João Ferreira de MINI no Campeonato da Europa de TT | AutoSport

Depois da estreia há menos de um ano no T1, João Ferreira, filho de Paulo Rui Ferreira vai correr de Mini John Cooper Works no Campeonato da Europa de TT. O jovem piloto de Leiria mantém assim a aposta na internacionalização do seu projeto, tem previsto preparar-se em Portugal, com a participação em duas rondas do CPTT, e depois disputar as Bajas de Andaluzia, Aragon, Rali de Marrocos e tem ainda a prova de Portalegre em equação.

João Ferreira apostará, em 2022, numa temporada além-fronteiras. O jovem piloto de Leiria, marcará presença no Campeonato da Europa de Todo-Terreno ao volante de um Mini John Cooper Works Rally, viatura com a qual estará também à partida da Baja TT Montes Alentejanos, primeira ronda do Campeonato de Portugal de Todo-Terreno. Com a temporada além-fronteiras bem perto do início, João Ferreira demonstra-se muito satisfeito com a opção internacional do seu projeto para 2022: “Estamos cientes das dificuldades que vamos encontrar nesta época e foi por isso que decidimos começar, desde já, a preparação da temporada, participando nas duas primeiras rondas do CPTT. Nestas provas procuraremos encontrar o melhor compromisso com o Mini John Cooper Works Rally, de forma a chegarmos mais preparados à primeira corrida internacional, a Baja da Extremadura”, começou por dizer o piloto que contará na bacquet do lado direito com o habitual David Monteiro, que o acompanha desde o primeiro contacto com o Todo-Terreno.

Para além das participações confirmadas nas provas do Campeonato de Europa, João Ferreira quer marcar presença também na Baja Andaluzia, Baja Aragon, Rally du Maroc e Baja Portalegre, bem como nas provas do Campeonato de Portugal de Todo-Terreno que forem compatíveis com o seu calendário principal. “É uma temporada com muitas corridas, onde queremos acima de tudo evoluir e ganhar conhecimento em vários tipos de provas. Sem pressão e sem objetivos em termos de resultados, vamos desfrutar desta aprendizagem, a pensar no futuro”, garantiu o piloto que contará com o suporte técnico da ARC Sport.