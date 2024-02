João Ferreira arranca Taça do Mundo de Bajas com 2º lugar: “quase dava para o triunfo” | AutoSport

A dupla portuguesa João Ferreira e Filipe Palmeiro garantiu esta manhã o segundo lugar à Geral na primeira ronda da Taça do Mundo de Bajas, depois de vencer a segunda e derradeira etapa da Saudi Baja Ha’il. Depois de no ano passado ter terminado a competição organizada pela FIA no terceiro lugar, João Ferreira apostou este ano em marcar presença logo na primeira ronda e, diante de adversários mais experientes, demonstrou o potencial que todos lhe reconhecem vencendo a especial de hoje com uma confortável vantagem que, por pouco, não lhe deu a vitória na prova. O piloto de Leiria recuperou mais de 6 minutos para o líder e terminou a apenas 38 segundos do saudita, Yazeed Al Rahji: “A sensação é incrível! Partimos para esta prova com ambições muito claras de evoluir a nossa condução em dunas com o MINI. Ontem sofremos um pouco com uma má escolha de setup dos amortecedores, mas percebemos rapidamente que podíamos ter feito muito melhor. Hoje a equipa fez um trabalho incrível, o Filipe (Palmeiro) voltou a estar a grande nível na navegação e conseguimos fazer uma especial de grande qualidade, que nos orgulha muito e que quase dava para voltarmos a Portugal com um triunfo. Acima de tudo, regressamos a casa com o trabalho a que nos tínhamos proposto realizado e isso é mesmo o mais importante”, explicou o piloto de 24 anos que, recentemente, terminou o Dakar 2024 na quinta posição da categoria SSV.

FOTO MCH Photography