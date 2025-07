João Ferreira: A jovem promessa portuguesa que conquistou o Todo-o-Terreno Mundial

João Ferreira entrou recentemente numa nova era da sua carreira ao mudar-se para a Toyota Gazoo Racing. Pela frente tem novos desafios e muitos planos para o futuro, incluindo, claro, o Rali Dakar 2026.

A entrada na equipa oficial Toyota Gazoo Racing África do Sul (SVR) ocorreu de forma muito rápida, sendo uma oportunidade que João Ferreira sentiu que tinha de “agarrar”, pois trata-se do carro que considera ter dominado o todo-o-terreno nos últimos dez anos.

O piloto já participou numa corrida na África do Sul, que não correu bem devido a uma saída de estrada, mas destaca a quantidade de coisas novas a aprender, desde a mecânica do carro até aos métodos de trabalho da equipa e engenheiros.

Claro que há diferenças entre o Mini e o Toyota, a principal, o motor a gasolina, ao qual se está ainda a adaptar, apesar de já ter feito quilómetros de desenvolvimento e uma corrida com carros a gasolina. A forma de conduzir o Toyota é “completamente diferente”, exigindo muitas horas ao volante para atingir o mesmo ritmo que já tinha no Mini. Contudo, o carro é “facílimo de conduzir” e isso só podem ser boas notícias…

O piloto irá participar nas rondas restantes do Campeonato do Mundo (Rally Raid de Portugal e Rally de Marrocos), em pelo menos mais uma prova do Campeonato Africano, e fará todos os esforços para estar presente em todas as provas do Campeonato Português de Todo-o-Terreno, o que não vai ser fácil.

Quanto ao Dakar, o objetivo é lutar por um pódio ou mesmo pela vitória, caso as circunstâncias assim o determinem.

Uma paixão herdada e alimentada desde cedo

João Ferreira nasceu em Leiria, Portugal, e desde muito jovem mostrou uma dedicação singular ao automobilismo. Com apenas 25 anos, o piloto português já traçou um percurso impressionante, destacando-se tanto a nível nacional como internacional. O seu primeiro contacto com o desporto motorizado aconteceu no karting, onde participou em provas nacionais, europeias e mundiais, demonstrando sempre uma garra e talento notáveis.

Contudo, o fascínio pelo Todo-o-Terreno — modalidade com raízes familiares profundas — acabou por falar mais alto. A ligação sentimental à disciplina foi determinante para que João desse o salto para uma carreira focada nas competições fora de estrada.

Início no Todo-o-Terreno e ascensão meteórica

A sua estreia em provas de Todo-o-Terreno deu-se em 2019, na categoria T2 (viaturas de produção). Desde logo, evidenciou rapidez e consistência, qualidades que rapidamente o impulsionaram para patamares mais elevados. Em 2021, passou a competir ao volante de um Toyota Hilux da categoria T1, marcando o início da sua escalada rumo à elite da modalidade.

O ano de 2022 foi verdadeiramente histórico para João Ferreira. Aos comandos de um Mini John Cooper Works Rally da equipa X-Raid, o jovem piloto conquistou o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, a Taça Europeia de Bajas, a Taça Ibérica de TT e, como cereja no topo do bolo, venceu a mítica Baja Portalegre 500, tornando-se o mais jovem vencedor de sempre da prova portuguesa pontuável para a Taça do Mundo de Bajas.

A aventura no Dakar e o reconhecimento internacional

Em 2023, João Ferreira deu o salto para o Dakar, a prova mais mediática do Todo-o-Terreno mundial, aceitando o desafio da X-Raid para competir na categoria T3 com um protótipo Yamaha YXZ1000R. Apesar das dificuldades naturais de uma estreia — com problemas mecânicos a limitarem as suas aspirações — o português fez história ao vencer uma etapa, o que garantiu à Yamaha o inédito feito de triunfar em etapas nas categorias de motos e carros.

No Dakar 2024, Ferreira optou pela categoria T4, lutando pelo pódio até que um pequeno problema elétrico o relegou para a quinta posição final.

Um ano dominador e a consagração mundial

Em 2024, o piloto luso voltou a brilhar ao lado do experiente navegador Filipe Palmeiro. Juntos, venceram o Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, a Taça Europeia de Bajas e, por fim, a Taça do Mundo de Bajas, com o título a ser confirmado no Dubai após uma época de domínio nas pistas europeias e árabes. Esta tripla coroa internacional coloca João Ferreira num patamar onde apenas nomes como Carlos Sousa haviam chegado há duas décadas.

A conquista da Taça do Mundo de Bajas de 2024 coroou um ano de excelência: a dupla Ferreira/Palmeiro terminou a época com 22 provas realizadas e vitórias emblemáticas como a da Baja Sharish Reguengos e um pódio na Baja Itália.

2025: Nova etapa com a Toyota Gazoo Racing

Depois de anos de sucesso com a X-Raid, João Ferreira prepara-se agora para um novo capítulo na sua carreira: a entrada na estrutura oficial da Toyota Gazoo Racing para a temporada 2025 de Todo-o-Terreno. A mudança representa não só um salto técnico — com acesso ao competitivo Toyota Hilux T1+ — como também um reconhecimento internacional pelo seu talento.

Com esta mudança, João Ferreira junta-se a uma das equipas mais prestigiadas da modalidade, apostando forte no Campeonato do Mundo de Rally-Raid (W2RC) e, naturalmente, no Dakar, onde espera afirmar-se como um dos candidatos à vitória nos próximos anos.

Um futuro promissor

Com um percurso que alia títulos nacionais e internacionais, vitórias históricas e uma impressionante maturidade ao volante, João Ferreira representa a nova geração de talentos portugueses no panorama mundial do Todo-o-Terreno. A sua entrada na Toyota Gazoo Racing marca um novo ponto de viragem na carreira, e poucos duvidam de que este jovem de Leiria continuará a escrever páginas douradas na história do automobilismo português.

Palmarés de João Ferreira (Principais Títulos)

Campeão Nacional de Todo-o-Terreno: 2022, 2024

Vencedor da Taça Europeia de Bajas: 2022, 2024

Vencedor da Taça do Mundo de Bajas: 2024

Vencedor da Taça Ibérica de TT: 2022

Vencedor da Baja Portalegre 500: 2022

Vencedor de etapa no Dakar (T3): 2023