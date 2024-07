João Dias vence na Baja Itália nos Challenger…e à geral

João Dias e Pedro Ré venceram este sábado a Baja Itália, prova da FIA European Cup for Cross-Country Bajas. Triunfaram à geral, e como é lógico, também nos Challenger.

Com o Can Am Maverick X3 da Santag Racing, João Dias e Pedro Ré dominaram a corrida na categoria Challenger (T3), vencendo na sexta-feira o prólogo e este sábado, com mais três Setores Seletivos, foram o mais rápido a concluir os 369,7km cronometrados da etapa de hoje, assegurando um triunfo importante para o que é esta competição da Taça Europeia FIA de Bajas.

“Foi muito bom para nós porque trazíamos muita ambição para esta prova e estamos muito satisfeitos pela vitória, por somar o máximo de pontos nesta corrida” começou por dizer no final João Dias.

“Foi uma prova muito dura e intensa, um dia longo e com muita água, sempre com passagens a repetir o setor, e se no primeiro, em que estávamos a abrir a estrada, tivemos um ou outro erro, nos dois restantes Setores Seletivos fomos muito competentes, impusemos o nosso ritmo, sempre muito focados em cada pormenor, não cometemos erros, o carro esteve sempre excelente e o Pedro Ré foi uma preciosa ajuda para conseguimos levar daqui uma vitória, que para nós é recompensadora por todo o trabalho que fizemos” acrescentou o piloto.

A FIA European Cup for Cross-Country Bajas é uma das apostas de João Dias esta temporada, onde procura revalidar um título que venceu de forma brilhante em 2023, “não começamos bem na Baja da Extremadura, mas este resultado dá-nos pontos importantes e vamos procurar estar nas próximas corridas a lutar novamente por vitórias” diz João Dias.

Também para a Santag Racing esta foi uma vitória importante pelos pontos que a equipa soma na classificação de equipas deste troféu FIA European Cup for Cross-Country Bajas. Cumpridas duas provas a Santag Racing soma 125 pontos, 70 arrecadados nesta Baja Itália. Recorde-se que a equipa venceu no último ano esta classificação e David Vieira, manager da Santag Racing, salienta a importância deste triunfo de João Dias em Itália “para que também nós possamos trabalhar para repetir esse êxito”.

Depois de Itália, esta competição tem ainda três provas para disputar: a Baja da Hungria em agosto, a Baja TT Sharish Reguengos/Mourão/Redondo, em setembro e a Baja Troia, que encerra a competição em novembro.