Inscrições abertas para Curso de Navegadores de Todo-o-terreno | AutoSport

Nos próximos dias 18 e 19 de março vai ter lugar em Aveiras de Cima o primeiro curso de Navegadores de Todo-o-terreno promovido pela FPAK e conduzido pelo experiente Paulo Fiúza. O objetivo desta formação visa dotar os novos navegadores de competências para fazer frente às exigências das provas nacionais e internacionais de todo-o-terreno.

Com a segurança a ser o foco principal de todas as provas, este curso será certamente uma mais-valia, não só para os navegadores, mas também para os pilotos. Desta forma, a formação vai incidir numa componente teórica e outra prática. A parte teórica terá o seu foco na regulamentação, sinalética, leitura de road books, funcionamento do Stella, ética desportiva e ainda como agir em caso de acidente. A componente prática será uma simulação de corrida em veículos de competição.

Numa altura em que aumentam o número de navegadores, a formação é de primordial importância como salienta, Ni Amorim, Presidente da FPAK: “Se o piloto é peça fundamental em competição, nas provas de estrada, como nos Ralis e no Todo-o-terreno, os navegadores têm exatamente o mesmo papel. E é muito importante que estejam cientes do seu dever e que estejam bem preparados para o desafio da competição. A FPAK tem a incumbência de fomentar as boas práticas, éticas e desportivas, e a formação é a base de tudo”, começou por referir.

Paulo Fiúza com um vasto currículo desportivo a nível nacional e internacional no Todo-o-terreno e experiência na formação de navegadores vai ser o rosto desta iniciativa: “E não poderíamos estar tão bem entregues. O Paulo é um ‘expert’ na navegação e vai colocar os seus conhecimentos ao dispor dos outros. Temos a certeza que no final todos vão sair mais capazes das suas funções e confiantes”, rematou Ni Amorim.

Esta formação será limitada a 15 formandos sendo dada prioridade aos navegadores de Todo-o-terreno com a sua primeira licença desportiva em 2023. As inscrições deverão ser feitas através do email: [email protected]