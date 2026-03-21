Henk Lategan abandona Rally-Raid Portugal após novo acidente…

O sul-africano Henk Lategan foi forçado a abandonar o bp Ultimate Rally-Raid Portugal, não tendo alinhado na partida desta manhã. Os danos severos sofridos na sua Toyota Hilux, resultantes de um acidente no dia de ontem, impediram a continuidade da equipa oficial na prova lusa do mundial (W2RC).

O desfecho na etapa de ontem marca o fim de uma prestação atribulada para Lategan em solo português. Logo na primeira etapa, o piloto tinha perdido cerca de meia hora após embater num tronco, o que obrigou a uma reconstrução completa da secção traseira do veículo. O novo incidente mecânico impossibilitou as reparações necessárias para a etapa de hoje, ditando o abandono definitivo.

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Este abandono surge num contexto de resultados irregulares para o piloto da Toyota. Após um desempenho oscilante no Rali Dakar — onde chegou a liderar a prova e a vencer uma etapa antes de cair para a 21ª posição — Lategan ocupa agora o 11º lugar na tabela do campeonato do mundo.

A prestação em Portugal é particularmente frustrante para a equipa, dado que o sul-africano tinha terminado no segundo lugar do pódio nesta mesma prova há apenas seis meses.

Para Lategan, que na temporada passada discutiu o título mundial até ao fim, a incapacidade de pontuar em Portugal representa um revés significativo nas contas do W2RC. A equipa técnica confirmou que a Toyota Hilux ficou “fortemente danificada”, impossibilitando o regresso em regime de Super Rally.