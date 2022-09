Hélder Rodrigues no Rali de Marrocos de SSV com a South Racing | AutoSport

Campeão do Mundo Moto em 2011 e com duas subidas ao pódio no Rali Dakar, Hélder Rodrigues está de regresso aos grandes palcos internacionais agora na disciplina de SSV disputando de 1 a 6 de outubro o Rallye du Maroc apontando à participação no Rally Dakar 2023.

Hélder Rodrigues que vai pilotar um Can-Am da South Racing esteve recentemente em Marrocos a preparar a sua participação na prova marroquina com o seu navegador Gonçalo Reis.

“Poder regressar ao deserto como piloto foi maravilhoso. Fizemos muitos quilómetros. Eu e o Gonçalo Reis treinámos muito bem. Fizemos quase 12 dias de corrida. Em termos de preparação e de performance para nós foi muito bom, muito positivo. Esta prova tem lugar numa zona diferente, não conheço o piso onde a prova é feita. É um ponto que também me interessa porque o ritmo que tiver nesta prova será o ritmo que vou ter no Dakar. Se fizer um bom resultado aqui, num terreno desconhecido, quer dizer que no Dakar também estarei forte”.

Sobre a sua ligação à South Racing, Hélder Rodrigues acrescenta: “Nesta prova estarei na equipa, sinto-me como se fizesse parte da família, mas ainda sou um outsider. Esta é a minha primeira prova e terei de mostrar as minhas potencialidades, mostrar que estamos aqui para fazer algo bom e a partir dai tudo vai surgir”.

O Rallye du Maroc compreende 5 etapas e 6 setores seletivos. Serão no total 2233 km dos quais 1497 km cronometrados. Amanhã, sábado, dia 1 de outubro terão lugar as habituais verificações administrativas e técnicas no estádio de Agadir. Será ainda disputada a especial de qualificação (SS1a) com 9km que se disputa em torno desta cidade marroquina.