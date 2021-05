Hélder Rodrigues e Joaquim Rodrigues estrearam-se nos SSV | AutoSport

Com objetivos claramente diferentes, Hélder Rodrigues e Joaquim Rodrigues tiveram as respetivas estreias nos SSV na mesma prova. Se a presença do piloto oficial da Hero não passou para já de uma experiência pontual a convite do team Can Am Off Road Portugal já a de Hélder Rodrigues tem um cariz absolutamente consistente e um objetivo claro: participar no Dakar 2023. E depois de ter sido o primeiro português a subir ao pódio na mítica competição de todo-o-terreno o piloto não esconde que ainda sonha em chegar ao lugar mais alto desse mesmo pódio.

“Foi uma experiência completamente nova para mim. É muito diferente das motas. O percurso estava um pouco estranho, porque pareceu-me mais um traçado para Enduro do que para carros. Mas, eu também não tenho experiência nenhuma nos carros e não sei exatamente quais os caminhos pelos quais costumam passar. A experiência está a ser fantástica. Tive bastante receio porque não tenho confiança nas travagens e o carro escorrega muito de frente e ainda não lhe apanhei bem o jeito. No início ia muito devagar, mas a partir do km 20 já comecei a melhorar. Mas, gostei da experiência”, disse Joaquim Rodrigues.

Já Hélder Rodrigues: “É sempre uma aprendizagem. No segundo dia furei e andei quase 40 km com o pneu furado. Mas, há que manter a concentração e o ritmo e foi o que aconteceu. No final consegui aumentar o ritmo, o que é bom para mim, alcancei um bom resultado, e diverti-me bastante. Esta corrida é muito técnica e, principalmente para os automóveis, é uma pista difícil e com curvas apertadas e alguns topos que não se consegue ver muito bem. Mas, é uma boa corrida e é bom terminar no Algarve. Ainda estou a aprender e quero continuar com calma para no futuro fazer um bom campeonato”, disse Hélder Rodrigues.