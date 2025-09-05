Hélder Oliveira disputa BP Ultimate Rally Raid Portugal

Hélder Oliveira prepara-se para dar o salto para a elite mundial do todo-o-terreno. O português irá participar no BP Ultimate Rally Raid Portugal, prova que integra o calendário do World Rally-Raid Championship (W2RC), competindo ao lado dos melhores especialistas mundiais da modalidade.

A oportunidade surge através da Old Friends Rally Team, equipa portuguesa que atualmente lidera o campeonato do mundo na categoria SSV (Side by Side Vehicles). Oliveira irá pilotar o Can-Am T3 que já lhe proporcionou excelentes resultados no Campeonato de Portugal, onde conquistou o terceiro lugar após três provas disputadas.

Mudança estratégica de programa

A decisão de integrar o W2RC representa uma alteração significativa nos planos iniciais do piloto para 2025. “A aposta para este ano era, de facto, o Campeonato de Portugal, onde, apesar de só ter disputado três das quatro corridas, estava em terceiro lugar entre os T3, a apenas dois pontos do segundo lugar”, explica Helder Oliveira.

O convite da equipa portuguesa mudou completamente o rumo da temporada. “A nossa equipa lançou-me o desafio de alterar o programa e disputar esta jornada portuguesa do Campeonato do Mundo, e eu não hesitei”, revela o piloto, que competirá com a navegação de Carlos Jorge Mendes aos comandos do Can-Am Maverick.

Desafio de dimensão internacional

Para o barcelense, esta participação representa mais do que uma simples corrida. “Avancei para esta oportunidade de ir competir com os melhores pilotos do mundo numa competição com a qual me identifico muito e que será, seguramente, uma prova muito exigente, técnica e com belíssimas pistas, como eu gosto”, sublinha.

A dimensão do desafio torna-se evidente quando Oliveira compara a prova com o panorama nacional: “Em termos de quilometragem, esta prova equivale a cinco do campeonato nacional, sendo esta tipologia de provas de Rally Raid aquela por onde gostaríamos que passasse o nosso futuro.”

Cinco dias de competição intensa

O BP Ultimate Rally Raid Portugal decorrerá entre 22 e 28 de setembro, oferecendo cinco dias de competição distribuídos por três bivouacs. Os concorrentes enfrentarão cerca de 1.400 quilómetros cronometrados numa aventura que arrancará em Grândola e culminará em Lisboa, incluindo ainda uma etapa em território espanhol.

Organizada pelo Automóvel Club de Portugal (ACP), a prova promete testar os limites dos pilotos e das máquinas numa das mais desafiantes jornadas do calendário mundial de rally raid.