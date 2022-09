Helder Oliveira com SGS Car Racing no Andalucia Rally | AutoSport

Helder Oliveira vai regressar aos grandes palcos internacionais disputando, de 18 a 23 de outubro, o Andalucia Rally, etapa do Campeonato do Mundo de Rally-Raid FIA-FIM, onde se apresentará aos comandos de um Can-Am T3 da SGS Car Racing, navegado Carlos Jorge Mendes.

A prova organizada pela ASO deveria ter sido disputada de 7 a 12 de junho, mas teve de ser adiada por razões climatéricas. “Está a ser uma longa espera, mas finalmente está tudo de novo encaminhado para regressarmos a uma grande prova internacional onde iremos competir de SSV na Categoria T3. De então para cá foi necessário proceder a diversas alterações entre as quais as do veículo.

Vamos competir com uma máquina “made in Portugal” pela SGS Car Racing e que tivemos oportunidade de testar esta semana após a Baja disputada em Reguengos de Monsaraz. Um Can-Am que nos deixou muito bem impressionados e ainda mais motivados para uma corrida onde iremos enfrentar a grande maioria dos principais players de uma disciplina que está em franca ascensão. Vamos tentar ser competitivos em pistas que serão bastante semelhantes a algumas que temos em Portugal”, refere Helder Oliveira.

Para esta 3ª edição do Andalucia Rally estão reservados, para testes privados, os dias 16 e 17 de outubro. A 17 e 18 terão lugar as verificações administrativas e técnicas, bem como a especial de qualificação para todas as categorias. Depois seguir-se-ão 5 dias de etapas no cenário típico da Andaluzia. Antes do Andalucia Rally a dupla Helder Oliveira/Carlos Jorge Mendes vai disputar nos dias 8 e 9 de outubro a Baja TT Norte, penúltima etapa do CPTT, onde se apresentará aos comandos do mesmo Can-Am T3 da SGS Car Racing, que irá tripular na prova do campeonato do mundo.