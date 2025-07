Gonçalo Guerreiro vencedor SSV em 2024 quer repetir o triunfo

A 41ª edição da Baja Aragón tem o seu epicentro em Teruel, onde o Palácio de Exposições e Congressos acolherá o paddock. Desportivamente o evento inicia-se a 25 de julho com o prólogo, um troço curto de 7,21 km realizado nas imediações de Teruel, que será decisivo para definir a ordem de partida para a primeira etapa que se disputa no dia 26 de julho e compreende 366,08 km cronometrados. A segunda etapa realiza-se a 27 de julho e soma mais 193,37 km, totalizando 566,66 km de percurso. Os troços percorrem pistas da província de Teruel, como Sierra de Albarracín, Jiloca e Cuencas Mineras.

É uma prova exigente, dado a temperatura ambiente normalmente ser alta. Com estas condições os carros tendem a sofrer um pouco mais com isso, por isso temos de ser inteligentes”, afirmou Gonçalo Guerreiro, piloto bp Ultimate Adventure Team, que já prepara intensivamente esta participação.

Aos comandos de um Polaris e com Joel Lutas na navegação, o piloto português integra-se na estrutura do Nasser Racing Team, numa participação que promete ser um teste exigente face às altas temperaturas e ao percurso desafiante.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros