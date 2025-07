Gonçalo Guerreiro domina Baja Aragón e repete triunfo

Gonçalo Guerreiro leva bp Ultimate Adventure Team à vitória na Baja Aragón

Gonçalo Guerreiro, representando o bp Ultimate Adventure Team, alcançou uma vitória expressiva na 41.ª edição da Baja Aragón. Aos comandos de um Polaris, e navegado por Joel Lutas, dominou a Categoria SSV, repetindo o triunfo de 2024 e consolidando a sua posição no panorama do Todo-o-Terreno.

Vitória dominante na 41.ª Edição da Baja Aragón

O bp Ultimate Adventure Team celebrou uma vitória de grande relevância na 41.ª edição da Baja Aragón. Gonçalo Guerreiro, o mais recente elemento da equipa, demonstrou uma prestação soberba, liderando a Categoria SSV de forma categórica ao longo de quase toda a prova.

Aos comandos do seu Polaris, e com Joel Lutas na navegação, o piloto do bp Ultimate Adventure Team repetiu o triunfo alcançado em 2024 nesta prestigiada competição.

A Baja Aragón, que faz parte dos calendários internacionais da Taça do Mundo e Taça da Europa de Bajas, desenrolou-se pelas exigentes pistas da região de Teruel, em Espanha.

O que disse Gonçalo Guerreiro

No final da prova, Gonçalo Guerreiro expressou a sua satisfação com o resultado: “Estou naturalmente muito satisfeito com esta vitória, embora este derradeiro dia de prova tenha sido um pouco complicado. Não sentíamos uma grande pressão, pois tínhamos alguma margem para o segundo classificado, mas ao início perdemos bastante tempo ao ter de dar passagem a um T1+ que partiu um minuto atrás de nós. Além disso, houve sempre muito pó ao longo do percurso. O mais importante é termos conseguido vencer para retribuir a todos os que nos apoiam.”

De destaque internacional a líder nacional

Gonçalo Guerreiro tem vindo a consolidar o seu nome no panorama do Todo-o-Terreno. Destacou-se com um brilhante segundo lugar na Categoria Challenger na sua estreia no Dakar Rally.

Atualmente, é o líder do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, tanto na classificação absoluta, onde regista três triunfos em quatro provas, como na Categoria T4.

A sua performance consistente e a capacidade de adaptação a diferentes terrenos e competições sublinham o seu estatuto de um dos jovens talentos mais promissores da modalidade em Portugal.