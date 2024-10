G-ECKO: mais um veículo para os Challenger/T3

Num mercado que ganha cada vez mais ‘concorrentes’, a G Rally Team apresentou recentemente o G-ECKO, uma nova marca e um novo veículo que fará a sua estreia no Rally-Raids, na categoria Challenger. Foi na 5ª etapa do Campeonato do Mundo de Rally-Raid 2024, em Marrocos, que a G Rally Team fez o lançamento do G-ECKO.

Criada em 2018 por Ghislain de Mévius, irmão de Guillaume, a G Rally Team dedicou-se inicialmente à manutenção e preparação de carros de rali. A estrutura evoluiu, especializou-se nos rally-raid, após a aquisição do projeto OT3, apoiado pela Red Bull Offroad Junior Team, em 2021, em poucos anos, a equipa cresceu e ganhou experiência e com este G-ECKO, a equipa diz ter “pensado e analisado tudo o que queríamos rever e corrigir no OT3. O feedback dos nossos clientes foi muito importante neste processo. É a sua experiência que nos impulsiona agora. Colocámos tudo isto em prática com o desenvolvimento de um novo veículo, que entrará também na categoria Challenger.