Fronteira vive a emoção das 24 Horas TT com mais de 300 pilotos em pista
Prova do ACP reúne 82 equipas e seis nacionalidades no Terródromo alentejano
A vila de Fronteira volta a ser o epicentro do todo-o-terreno nacional e europeu com a realização da 27.ª edição da bp Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira 2025. Mais de três centenas de pilotos, oriundos de seis países, vão enfrentar a tradicional maratona alentejana, conhecida pela exigência técnica e pelo ambiente festivo que atrai milhares de espectadores ao longo do percurso.
Verificações e primeiros motores antes da resistência
As verificações técnicas e documentais das 82 equipas inscritas decorrem na quinta-feira, dia em que se iniciam quatro dias intensos de competição e convívio. O programa inclui ainda a bp Ultimate 4 Horas TT Vila de Fronteira, com 31 equipas inscritas nos espetaculares SSV (Side by Side Vehicle).
Organizada pelo Automóvel Club de Portugal (ACP), a prova é considerada uma das mais emblemáticas corridas de resistência da Europa. Ao longo de 1.440 minutos ininterruptos, máquinas e pilotos enfrentam um traçado de 16,2 quilómetros, onde a resistência física, a gestão mecânica e a estratégia são determinantes.
Competição intensa e ambiente popular
Durante as 24 horas, os concorrentes alternam turnos — cada um com duração máxima de três horas —, sendo obrigatório um mínimo de uma hora de descanso entre cada período de condução. O percurso integra 47 postos de controlo e segurança, garantindo o acompanhamento permanente das equipas de comissários.
Fora da pista, o público anima o Terródromo com espírito de festa e paixão pelo todo-o-terreno, compondo um ambiente único que caracteriza a prova desde a sua estreia em 1998. O traçado em terra, adaptado para provas de resistência, ganha dificuldade extra caso a chuva marque presença, sobretudo durante a noite, o período mais exigente e emblemático da corrida.
Confronto entre equipas portuguesas e francesas
Na vertente competitiva, a principal incógnita passa por saber se as equipas portuguesas conseguirão quebrar a hegemonia francesa, vitoriosa nas últimas dez edições. A equipa luso-francesa de Mário Andrade, Cédric Duple, Yann Morize e Nicola Cassiede — vencedora em 2024 e recordista de triunfos com nove vitórias — parte como favorita, aos comandos do AC Nissan Proto.
Entre os portugueses em destaque, Tiago Reis, tricampeão nacional de todo-o-terreno, conduz o MMP Buggy da equipa Laurent Polleti, vencedora em 2022. Também a formação composta por Luís Cidade, João Monteiro, Mário Franco e Pedro Santinho Mendes promete lutar pelos lugares cimeiros com o Can-Am Maverick.
Entre os inscritos figura ainda uma equipa totalmente feminina, composta por Beatriz Assunção, Carolina Santos, Bianca Silva, Paula Moura e Marina Reisinho, que alinham igualmente com um Can-Am. O veterano francês Yves Morize, de 81 anos, regressa a Fronteira para competir com o protótipo MMP.
Carros icónicos e categorias em disputa
Entre os 80 automóveis em prova, destacam-se curiosidades como o Renault 4L, o Mercedes 300 D Limousine, o Peugeot 504 Pick Up e o clássico português UMM Alter Turbo. As equipas competem em categorias FIA — Ultimate, Stock, Challenger e SSV —, bem como em cinco classes de Promoção ACP.
SSV também têm destaque próprio
A bp Ultimate 4 Horas SSV Vila de Fronteira, disputada sob a égide da Federação de Motociclismo de Portugal (FMP), antecipa a grande maratona com 31 equipas inscritas. Os veículos dividem-se em três classes (SSV, SSV TT2 e SSV Stock) e contam com um máximo de três pilotos por formação.
Luís Cidade, vencedor em 2024, regressa para defender o título ao volante de um Can-Am Maverick. Entre os principais adversários estão João Dias e Arnaldo Monteiro (Polaris RZR Pro) e Tiago Pinto (Can-Am Maverick).
Zonas de espetáculo e segurança para o público
Como habitual, a organização disponibiliza três Zonas Espetáculo, devidamente delimitadas e equipadas com áreas de restauração e instalações sanitárias. Existe também uma zona de campismo para o público que acompanha o evento de forma contínua.
Com tradição, competitividade e forte adesão popular, as bp Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira voltam a afirmar-se como uma referência incontornável no calendário europeu do todo-o-terreno.
Programa
Quinta-feira, dia 4 de dezembro
9h30 às 16h00 – Verificações administrativas
10h30 às 17h30 – Verificações técnicas
Sexta-feira, dia 5 de dezembro
9h30 às 11h30 – Treinos livres de todas as categorias
11h45 às 13h45 – Treinos livres e cronometrados 4 Horas SSV
14h00 às 17h00 – Cronometrados para as categorias Ultimate, Stock, Challenger, SSV e Promoção E.
15h00 às 17h00 – Treinos cronometrados para as restantes categorias (promoção A, B, C e D)
17h15 às 18h30 – Treinos livres de todas as categorias
Sábado, dia 6 de dezembro
9h00 às 13h00 – Corrida bp Ultimate 4 Horas SSV Vila de Fronteira
13h15 às 13h30 – Saída das boxes e formação da grelha de partida
15h00 – Partida bp Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira
Domingo, dia 7 de dezembro
15h00 – Chegada da bp Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira
16h15 – Cerimónia de Pódio
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI