Fronteira vive a emoção das 24 Horas TT com mais de 300 pilotos em pista

Prova do ACP reúne 82 equipas e seis nacionalidades no Terródromo alentejano

A vila de Fronteira volta a ser o epicentro do todo-o-terreno nacional e europeu com a realização da 27.ª edição da bp Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira 2025. Mais de três centenas de pilotos, oriundos de seis países, vão enfrentar a tradicional maratona alentejana, conhecida pela exigência técnica e pelo ambiente festivo que atrai milhares de espectadores ao longo do percurso.

Ambiente pre grelha durante as 26ª Edição 24Horas TT Vila de Fronteira 2024, 05 a 8 de Dezembro de 2024, Foto: ACP / INTERSLIDE

Verificações e primeiros motores antes da resistência

As verificações técnicas e documentais das 82 equipas inscritas decorrem na quinta-feira, dia em que se iniciam quatro dias intensos de competição e convívio. O programa inclui ainda a bp Ultimate 4 Horas TT Vila de Fronteira, com 31 equipas inscritas nos espetaculares SSV (Side by Side Vehicle).

Organizada pelo Automóvel Club de Portugal (ACP), a prova é considerada uma das mais emblemáticas corridas de resistência da Europa. Ao longo de 1.440 minutos ininterruptos, máquinas e pilotos enfrentam um traçado de 16,2 quilómetros, onde a resistência física, a gestão mecânica e a estratégia são determinantes.

Partida da corrida durante as 26ª Edição 24Horas TT Vila de Fronteira 2024, 05 a 8 de Dezembro de 2024, Foto: ACP / INTERSLIDE

Competição intensa e ambiente popular

Durante as 24 horas, os concorrentes alternam turnos — cada um com duração máxima de três horas —, sendo obrigatório um mínimo de uma hora de descanso entre cada período de condução. O percurso integra 47 postos de controlo e segurança, garantindo o acompanhamento permanente das equipas de comissários.

Fora da pista, o público anima o Terródromo com espírito de festa e paixão pelo todo-o-terreno, compondo um ambiente único que caracteriza a prova desde a sua estreia em 1998. O traçado em terra, adaptado para provas de resistência, ganha dificuldade extra caso a chuva marque presença, sobretudo durante a noite, o período mais exigente e emblemático da corrida.

Ambiente pre grelha durante as 26ª Edição 24Horas TT Vila de Fronteira 2024, 05 a 8 de Dezembro de 2024, Foto: ACP / INTERSLIDE

Confronto entre equipas portuguesas e francesas

Na vertente competitiva, a principal incógnita passa por saber se as equipas portuguesas conseguirão quebrar a hegemonia francesa, vitoriosa nas últimas dez edições. A equipa luso-francesa de Mário Andrade, Cédric Duple, Yann Morize e Nicola Cassiede — vencedora em 2024 e recordista de triunfos com nove vitórias — parte como favorita, aos comandos do AC Nissan Proto.

Entre os portugueses em destaque, Tiago Reis, tricampeão nacional de todo-o-terreno, conduz o MMP Buggy da equipa Laurent Polleti, vencedora em 2022. Também a formação composta por Luís Cidade, João Monteiro, Mário Franco e Pedro Santinho Mendes promete lutar pelos lugares cimeiros com o Can-Am Maverick.

Entre os inscritos figura ainda uma equipa totalmente feminina, composta por Beatriz Assunção, Carolina Santos, Bianca Silva, Paula Moura e Marina Reisinho, que alinham igualmente com um Can-Am. O veterano francês Yves Morize, de 81 anos, regressa a Fronteira para competir com o protótipo MMP.

Carros icónicos e categorias em disputa

Entre os 80 automóveis em prova, destacam-se curiosidades como o Renault 4L, o Mercedes 300 D Limousine, o Peugeot 504 Pick Up e o clássico português UMM Alter Turbo. As equipas competem em categorias FIA — Ultimate, Stock, Challenger e SSV —, bem como em cinco classes de Promoção ACP.

Partida, 4Horas SSV, 26ª Edição 24Horas TT Vila de Fronteira 2024, 05 a 8 de Dezembro de 2024, Foto Paulo Maria / ACP / INTERSLIDE

SSV também têm destaque próprio

A bp Ultimate 4 Horas SSV Vila de Fronteira, disputada sob a égide da Federação de Motociclismo de Portugal (FMP), antecipa a grande maratona com 31 equipas inscritas. Os veículos dividem-se em três classes (SSV, SSV TT2 e SSV Stock) e contam com um máximo de três pilotos por formação.

Luís Cidade, vencedor em 2024, regressa para defender o título ao volante de um Can-Am Maverick. Entre os principais adversários estão João Dias e Arnaldo Monteiro (Polaris RZR Pro) e Tiago Pinto (Can-Am Maverick).

Zonas de espetáculo e segurança para o público

Como habitual, a organização disponibiliza três Zonas Espetáculo, devidamente delimitadas e equipadas com áreas de restauração e instalações sanitárias. Existe também uma zona de campismo para o público que acompanha o evento de forma contínua.

Com tradição, competitividade e forte adesão popular, as bp Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira voltam a afirmar-se como uma referência incontornável no calendário europeu do todo-o-terreno.

Ambiente corrida noite durante as 26ª Edição 24Horas TT Vila de Fronteira 2024, 05 a 8 de Dezembro de 2024, Foto: ACP / INTERSLIDE

Programa

Quinta-feira, dia 4 de dezembro

9h30 às 16h00 – Verificações administrativas

10h30 às 17h30 – Verificações técnicas

Sexta-feira, dia 5 de dezembro

9h30 às 11h30 – Treinos livres de todas as categorias

11h45 às 13h45 – Treinos livres e cronometrados 4 Horas SSV

14h00 às 17h00 – Cronometrados para as categorias Ultimate, Stock, Challenger, SSV e Promoção E.

15h00 às 17h00 – Treinos cronometrados para as restantes categorias (promoção A, B, C e D)

17h15 às 18h30 – Treinos livres de todas as categorias

Sábado, dia 6 de dezembro

9h00 às 13h00 – Corrida bp Ultimate 4 Horas SSV Vila de Fronteira

13h15 às 13h30 – Saída das boxes e formação da grelha de partida

15h00 – Partida bp Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira

Domingo, dia 7 de dezembro

15h00 – Chegada da bp Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira

16h15 – Cerimónia de Pódio