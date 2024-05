Francisco Barreto na Baja TT Dehesa Extremadura com objetivo de lutar pelo título europeu

Francisco Barreto dá início à aventura europeia na Baja TT Dehesa de Extremadura com o navegador Carlos Silva, tendo ambições de brilhar e disputar o título.

Francisco Barreto, navegado pelo experiente Carlos Silva, dá início à participação no FIA European Bajas Cup já no próximo fim de semana, com a participação na Baja TT Dehesa de Extremadura, com os objetivos bem definidos pelo jovem piloto algarvio. Numa temporada onde se quer afirmar na competição europeia e lutar pela conquista do título, a dupla quer começar com o pé direito, triunfando na primeira de cinco provas que compõem a competição.

“No final da temporada passada, e depois da primeira experiência ao volante da Toyota Hilux T1+, sentimos que estava na altura de definirmos um objetivo mais ambicioso”, disse Francisco Barreto. “Depois dos resultados que obtivemos nas últimas provas, em especial no Rally Raid Portugal e Baja Aragon, sentimos que podemos efetivamente lutar pelo título no FIA European Bajas Cup, mas sabemos que para isso teremos de somar o máximo de pontos já na primeira ronda”.

O piloto de Albufeira que, recentemente, esteve em destaque na ronda portuguesa do Campeonato do Mundo de Rally Raid assegurou que “estamos conscientes que vai ser uma primeira ronda com uma lista de inscritos interessante, mas isso não nos preocupa porque o nosso objetivo é de longo prazo. Vamos começar uma maratona que queremos vencer no final. Aproveitamos este momento para agradecer aos nossos parceiros que viabilizaram esta participação. Prometemos que vamos dignificar as vossas marcas, nesta competição além-fronteiras”.

A oitava edição da Baja TT Dehesa Extremadura decorrerá de 2 a 4 de maio em Badajoz.. O evento terá início na quinta-feira, com a realização do shakedown e cerimónia de partida em Badajoz. Para sexta-feira a organização preparou um prólogo e uma especial que terá início em território português, em Elvas. Já no sábado, as etapas mais longas ocorrerão entre Alconchel e Zahínos, na região da extremadura espanhola.