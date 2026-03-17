Francisco Barreto aponta ao título de melhor português no Rally Raid Portugal

Piloto espera uma corrida “muito dura” e considera que a chuva poderá beneficiar os portugueses habituados à lamaFrancisco Barreto prepara-se para mais uma edição do Rally Raid Portugal, mantendo como principal objetivo lutar pela posição de melhor piloto português e alcançar um top 5 na classificação geral. Depois de ter terminado em sétimo lugar na edição anterior — segundo entre os portugueses — o piloto admite estar pronto para um novo desafio, apesar das condições meteorológicas adversas previstas para este ano.Expectativas e metasEm declarações ao AutoSport, Barreto sublinha que a prioridade é “dar o melhor e aprender com os melhores”, destacando o valor competitivo de participar lado a lado com pilotos de referência internacional. O piloto recorda que “no ano passado ficamos em sétimo da geral, segundos entre os portugueses”, acrescentando que, em 2026, pretende “lutar novamente por ser o melhor português”, reconhecendo a forte concorrência de nomes como João Ferreira.Chuva pode alterar o equilíbrioAs previsões meteorológicas apontam para chuva intensa ao longo de toda a prova, especialmente na região centro-norte, com troços semelhantes aos da Baja de Portalegre. Para Barreto, esse cenário pode jogar a favor dos pilotos nacionais. “Pode ajudar-nos, porque muitos destes pilotos estão habituados a andar no seco e em areia, enquanto nós, no campeonato nacional, estamos mais habituados à lama. Isso pode baralhar as cartas”, afirmou, reconhecendo, contudo, que as condições serão exigentes para todos os participantes.Corrida exigente e ambição realistaO piloto português descreve a prova como uma das mais duras do calendário. “As duas últimas edições foram extremamente complicadas e esta promete ser ainda mais difícil”, sublinhou. Quanto aos objetivos, Francisco Barreto mantém uma ambição equilibrada: “O mínimo é terminar nos dez primeiros, mas gostava de alcançar um top 5. Sabemos que é complicado, mas não impossível. As corridas são assim, pode acontecer de tudo.”A equipa segue confiante, ciente de que a regularidade e a resistência serão determinantes para alcançar um bom resultado numa corrida onde o terreno e o clima prometem testar ao limite a capacidade dos concorrentes.