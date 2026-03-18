Ford out: Carlos Sainz, Mattias Ekström e Denis Krotov fora do Rally Raid Portugal

A Ford Racing anunciou a sua decisão de desistir do Rally Raid Portugal. Carlos Sainz, Mattias Ekström e Denis Krotov não vão tomar a partida da 2ª etapa nos seus Ford Raptor, após terem sofrido problemas mecânicos hoje. A notícia caiu como uma bomba no acampamento de Grândola hoje, após a primeira etapa da prova portuguesa, a segunda prova do Campeonato do Mundo (W2RC).

O que se sabe para além dessa comunicado oficial é que este abandono triplo (Carlos Sainz, Mattias Ekström e Denis Krotov) é um golpe duríssimo para as aspirações da Ford no campeonato.

Antes desta anunciada desistência, Mattias Ekström ocupava o 2º lugar na classificação do Mundial de Pilotos, após o bom desempenho no Dakar 2026 em janeiro. Com este “zero” em Portugal, as chances de lutar pelo título ficam bem mais comprometidas.

A Ford Racing estava em 2.º lugar nos Construtores, a apenas 39 pontos da Dacia. Este triplo abandono deixa o caminho livre para a Dacia alargar a vantagem e a Toyota passar a Ford.

A estreia de Carlos Sainz com Dani Oliveras

Esta era uma prova de fogo para “El Matador”, que se estreava em competição com o seu novo navegador, Dani Oliveras, após a longa e vitoriosa parceria com Lucas Cruz. O objetivo era ganhar ritmo mecânico e entrosamento para o resto da época, algo que agora terá de esperar pela Argentina.

Para Carlos Sainz “Foi uma chatice! Todos os Ford tiveram problemas no motor, o mesmo em todos eles, e nenhum de nós vai sair amanhã. A equipa está a investigar a causa, que desconhecemos; agora são apenas teorias e será necessário identificá-la de forma mais concreta”, disse Sainz à Marca, mostrando-se agastado com o facto de não se poder adaptar melhor a Dani Oliveres, o novo navegador: “É uma chatice porque nos limita muito os treinos com o Dani. Fizemos muito poucos quilómetros», comentava.

Embora a equipa tenha usado o termo genérico “mechanical troubles”, corre no bivouac que os problemas podem estar relacionados com a transmissão ou o sistema de refrigeração, possivelmente exacerbados pelas condições técnicas e estreitas das pistas de Grândola, que são muito diferentes das dunas da Arábia Saudita.

O facto de retirarem todos os carros oficiais de uma vez sugere que a Ford Performance/M-Sport identificou um risco estrutural ou uma falha num componente partilhado que não poderia ser resolvida em tempo útil para a Etapa 2.

Curiosamente, também Martin Prokop teve ontem problemas com o motor do seu Raptor, e hoje ficou fora de prova. Se volta, amanhã veremos…

Enquanto a Ford recolhe às boxes, a corrida continua com domínio caseiro e da Toyota. João Ferreira (Toyota) brilhou intensamente, vencendo a Etapa 1 e assumindo a liderança da prova. Seth Quintero (Toyota) segue em 2.º lugar, mostrando que as Hilux estão muito fortes no terreno luso.

Sébastien Loeb (Dacia) ocupa o 3º lugar, sendo agora o principal favorito ao pódio final entre as equipas de fábrica, já que Al-Attiyah teve um dia mais discreto (9º).

Amanhã, a caravana deixa Portugal e entra em Espanha, com destino a Badajoz, na etapa mais longa do rali (380 km cronometrados). Sem as cores da Ford na frente, a luta promete ser um duelo direto entre a armada Toyota e a nova força da Dacia.