Fim-de-semana de luxo para a PRK Sport Rally Team: Pedro Dias da Silva lidera Taça da Europa de Bajas | AutoSport

A PRK SPORT Rally Team marcou presença, no passado fim-de-semana, em duas competições em simultâneo. Com pilotos inscritos em competições Nacionais e Internacionais, a equipa teve de se dividir entre o Algarve e a Grécia, onde marcou presença na Baja TT Loulé, quarta ronda do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, e no Rally Greece OffRoad, segunda prova da Taça da Europa de Todo-o-Terreno.

Os resultados alcançados pelos pilotos da equipa foram invejáveis, tendo Pedro Dias da Silva, Mike Braun e Filipe Nascimento conseguido subir aos pódios nas respctivas categorias. Com este resultado, Pedro Dias da Silva é agora o novo líder da Taça da Europa de Bajas!

Nesta quarta ronda da competição organizada pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, a equipa de Tomar foi representada por:Mike Braun/Ivo Santos (Porsche Cayene Proto),José Faria / José Janela(Ford Ranger) e Filipe Carvalho/Maria Carvalho (DPR by PRK Sport 2. Na competição nacional, foi a dupla do Porsche quem deu nas vistas terminando na 10.ª posição à Geral e alcançando o triunfo na classe T8. Já além fronteiras, Pedro Dias da Silva e Vitor Jesus (Volkswagen Amarok), Filipe Nascimento / João Serôdio (Can-AmMaverick) e Edgar Condenso-Soraia Chambel (Ford MO EXR05 Proto) levaram as cores da bandeira nacional a solos gregos, conseguindo as primeiras duas duplas mencionadas alcançar o segundo lugar das respetivas categorias.

“Este fim-de-semana de corridas começou muito antes das competições arrancarem, um vez que a logística de estar em duas competições com três carros é uma operação que necessita de muita preparação e trabalho de equipa. A prova máxima do sucesso do trabalho feito por todos são os fantásticos resultados que alcançámos. Enquanto chefe de equipa fico muito grato pelo esforço de todos, desde os mecânicos aos pilotos, que deram o melhor em cada momento. Fico naturalmente satisfeito pelo resultado que alcancei enquanto piloto, que me permite também liderar a Classificação Geral da Taça da Europa de TT depois de duas provas disputadas. Fico naturalmente muito contente também pelos fantásticos resultados do Filipe Nascimento (2. Lugar na categoria T3)na Grécia e do Mike Braun (vencedor da categoria T8) no Algarve”, destacou Pedro Dias da Silva.