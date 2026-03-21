Fiabilidade trai Luís Portela Morais: “Tínhamos a prova na mão”

No seio da mesma equipa, a bp Ultimate Adventure Team, Miguel Barbosa, que hoje foi o quarto mais rápido na etapa, passou para a liderança da competição, numa jornada menos feliz para Luís Portela Morais, forçado a parar na parte inicial. Para Luís Portela Morais esta foi mesmo uma etapa“ que me deixa uma enorme tristeza. Não há palavras para descrever a sensação. Tínhamos a prova na mão e fomos forçados a desistir por causa de uma peça que substituímos há três dias, por medida de precaução. É demasiada pouca sorte. Ainda tentámos resolver a situação, mas foi impossível e estamos fora de prova. Agora estou aqui a torcer para que o Miguel ganhe a corrida por mim”.

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