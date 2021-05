TT: Carlos Sainz e Nasser Al-Attiyah “pegados” depois da prova na Andaluzia | AutoSport

O rali da Andaluzia não terminou sem uma boa dose de polémica entre os consagrados Carlos Sainz e Nasser Al-Attiyah. Carlos Sainz mostrou o seu descontentamento pela atitude de Al-Attiyah que usou um atalho na referida prova.

O vídeo circula nas redes sociais e mostra Sainz a usar o troço definido e Al-Attiyah a usar um atalho, algo que tinha sido proibido pela organização da prova. Sainz mostrou o seu desagrado nas redes sociais:

“Foi dececionante ver as imagens do que aconteceu na última especial de ontem. Um piloto do calibre do Nasser não precisa de atalhos para vencer. No ano passado ele tomou uma atitude parecida, e para este ano, os organizadores foram claros que não seguir a roda daria punição pesada. Infelizmente, os comissários fecharam este caso com uma punição de dois minutos, o que é inconsistente com tudo que discutimos nos briefings com a organização”, afirmou o bicampeão mundial de rali e tetracampeão do Dakar.

“O Rali da Andaluzia passa por quintas, terras privadas e protegidas. Usar atalhos do percurso é antidesportivo e não coloca apenas em risco as edições futuras, mas ainda pior: espectadores e outros competidores. Ações como esta não são bons exemplos ao desporto e espero que não aconteçam novamente”, concluiu o espanhol, que também publicou o vídeo.

A discussão nas redes sociais aumentou de tom, e foi recordado um vídeo de Sainz a usar também um atalho na Baja de Aragão, vídeo que foi também partilhado por Al-Attiyah:

Mais ainda, o piloto do Qatar respondeu à publicação de uma forma algo provocatória: