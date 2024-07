Taça do Mundo FIA de Bajas: Santag Racing marca presença

A Santag Racing está de malas feitas para voltar à Taça do Mundo FIA de Bajas, e na bagagem leva muita ambição para a terceira prova do calendário mundial, a Baja Aragon a realizar em Espanha, prova que decorre entre 26 e 28 de julho na região espanhola com o bivouac em Teruel.

João Dias e Pedro Ré (OT3), Rui Farinha e Rui Pita (Can Am) e Otávio Sousa Leite com João Miranda (OT3) vão apresentar-se em Espanha com carros da categoria Challenger T3. Cristiano Batista e Fausto Mota vão estar à partida com um Can Am SSV T4 também preparado pela Santag Racing.

Se para João Dias esta é a segunda prova do calendário mundial (a primeira foi o Hail Internacional Rally na Arabia Saudita) para Rui Farinha, Otávio Sousa Leite e Cristiano Batista será a estreia. Rui Farinha, vai fazer em Espanha prova num carro da categoria Challenger T3. “Os resultados que temos alcançado nas diferentes provas do calendário são o nosso melhor cartão de apresentação e é com muita satisfação que vamos à prova da Taça do Mundo com quatro equipas, que reflete a confiança dos pilotos no trabalho que temos realizado” refere David Vieira, manager da Santag Racing a propósito da corrida e da estrutura da Santag Racing em Espanha nos próximos dias.

“Numa prova onde estão os melhores pilotos do mundo de Todo-o-Terreno a exigência é grande e levamos uma estrutura de mecânicos e de apoio para que os nossos pilotos estejam apenas focados no percurso que tem pela frente e que possam tirar o máximo partido dos carros que preparamos para esta Baja Aragon” acrescenta David Vieira.

A Baja Aragon começa a 26 de julho e disputa-se ao longo de três dias. São cerca de 522 km cronometrados, com Prólogo e por dois dias de Setores Seletivos cronometrados.