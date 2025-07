Baja Aragão: Cartaz de luxo com representação lusa a condizer

As inscrições SSV são lideradas pelo piloto Gold Fernando Álvarez e pelo copiloto Xavier Panseri, com participantes internacionais como Mitchel Van den Brink, Amerigo Ventura e a lenda de Le Mans André Lotterer também a participar.

As mulheres têm uma forte presença este ano, com Cristina Gutiérrez, Laia Sanz, Magdalena Zajac, Maria Gameiro e as irmãs Plaza a competirem em todas as categorias.

A Baja de Aragão, agora na sua 41.ª edição, atraiu um número recorde de 93 inscrições da FIA, demonstrando o seu prestígio contínuo no mundo dos ralis todo-o-terreno. A liderar o pelotão está o seis vezes vencedor Nasser Al-Attiyah, que faz a sua estreia na Baja com a Dacia e o copiloto Fabian Lurquin. Logo atrás está o pentacampeão Nani Roma, que regressa num Ford Raptor T1+ ao lado de Alex Haro.

