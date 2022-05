Andalucía Rally: Prova adiada devido à seca | AutoSport

Num comunicado lançado hoje pelo World Rally-Raid Championship, ficamos a saber que o Andalucía Rally, prova a contar para o campeonato do mundo, foi adiada devido à seca que se faz sentir naquela região. A falta de chuva e o tempo seco que se faz sentir aumentou o risco de incêndio. Numa decisão preventiva, a prova foi adiada. A prova deverá acontecer no outono deste ano.

Eis o que diz o breve comunicado:

“Agendada de 7 a 12 de Junho, a terceira edição do Andalucía Rally, que é também a terceira etapa do Campeonato Mundial de Rally-Raid da FIA-FIM (W2RC), foi adiada devido à onda de calor e seca que atingiu a Andaluzia no mês passado. Estas condições meteorológicas extremas aumentaram consideravelmente o risco de incêndios na região, levando as autoridades locais a elevar ao máximo o nível de alerta de incêndio. Para preservar este ecossistema já frágil e apesar do total apoio das autoridades locais, todas as partes envolvidas decidiram que a continuação do rally não é possível neste momento. Este caso de força maior obrigou a A.S.O., a FIA, a FIM e o organizador a adiar o Andalucía Rally para o Outono, para uma data ainda em consideração, mas com o percurso inicialmente previsto”.