FIA lança novas diretrizes para elevar a segurança nos Ralis Todo-o-Terreno

A Federação Internacional do Automóvel (FIA), o organismo mundial que rege o desporto motorizado, anunciou a publicação da primeira edição das Diretrizes de Segurança para Ralis Todo-o-Terreno. Este marco representa um passo crucial para munir as Autoridades Desportivas Nacionais (ASNs) e os organizadores de eventos com ferramentas essenciais, visando aprimorar os padrões de segurança em todas as competições de rali todo-o-terreno.

Um compromisso com a excelência e a proteção

Esta iniciativa reflete o compromisso contínuo da FIA em elevar os padrões de segurança nesta disciplina, oferecendo as mais recentes e melhores práticas globais. As diretrizes são concebidas para apoiar organizadores de todos os níveis, desde o prestigiado Rali Dakar até às Bajas de menor dimensão, impulsionando a segurança e a eficácia operacional. Em simultâneo, a FIA lançou uma página web dedicada à segurança nos ralis todo-o-terreno, servindo como uma plataforma central de recursos para ASNs e organizadores.

Abordagem abrangente para desafios singulares

Os ralis todo-o-terreno apresentam um conjunto de desafios únicos, dada a natureza remota dos ambientes, as longas distâncias e a complexidade logística inerente. A primeira edição das diretrizes oferece recomendações claras e adaptadas especificamente a estas particularidades.

Entre os pontos fulcrais abordados, destacam-se:

Avaliação de Risco e Seleção de Percurso: As diretrizes estabelecem critérios para a seleção de rotas, permitindo que os organizadores identifiquem secções seletivas mais seguras através da análise do terreno, dados históricos de incidentes e fatores logísticos.

Protocolos Médicos e de Resgate: São introduzidos padrões para instalações médicas no local, veículos de intervenção médica e helicópteros de resgate, capacitando os organizadores a preparar-se e a responder a incidentes de forma mais eficaz.

Coordenação de Helicópteros: Dada a função vital dos helicópteros em operações médicas e logísticas em áreas remotas, as diretrizes providenciam procedimentos aprimorados para a gestão das suas operações, incluindo zonas de aterragem designadas, protocolos de coordenação de voo e estratégias de comunicação.

Sistemas de Comunicação e Rastreamento Avançados: Reconhecendo a natureza isolada dos ralis todo-o-terreno, são oferecidas recomendações detalhadas sobre sistemas de comunicação e rastreamento avançados, como soluções de rastreamento por satélite e sistemas de alerta veículo-a-veículo, que aumentam a consciência situacional e apoiam operações de resgate.

Recomendações Específicas por Terreno: O documento traça orientações para dois tipos de terreno – secções “Abertas” e secções de “Pista” –, oferecendo conselhos adaptados a cada um para melhorar a segurança de espetadores e competidores.

Fruto de colaboração e visão de futuro

Esta primeira edição é o resultado de uma estreita colaboração entre o Departamento de Segurança da FIA, o Departamento de Desporto Rodoviário da FIA e membros das Comissões de Rali em Estrada Fechada e de Rali Todo-o-Terreno. O documento foi concebido para complementar os regulamentos de segurança existentes da FIA, consolidando toda a informação regulamentar e operacional relevante num único recurso de fácil utilização.

Jérôme Roussel, Gestor da Categoria Todo-o-Terreno da FIA, sublinhou: “O Rali Todo-o-Terreno é uma disciplina que continua a crescer a nível global, atraindo novos organizadores e competidores a cada temporada. Estas diretrizes são um passo fundamental para garantir que este crescimento seja sustentável, oferecendo aos organizadores um quadro claro para realizar eventos com os mais elevados padrões. Ao apoiar as ASNs e os organizadores com orientações consistentes e práticas, podemos fortalecer o futuro da disciplina, assegurando o seu desenvolvimento de forma segura e responsável.”

Nuno Costa, Diretor de Segurança da FIA, acrescentou: “O Rali Todo-o-Terreno apresenta desafios de segurança únicos devido aos seus ambientes remotos, longas distâncias e logística complexa. Com o lançamento da primeira edição das diretrizes, estamos a fornecer às ASNs e aos organizadores de eventos as ferramentas práticas e as melhores práticas globais de que necessitam para abordar estas realidades de forma mais eficaz. Isto apoiará os organizadores na elevação dos padrões de segurança em toda a disciplina e fortalecerá ainda mais a segurança de competidores, oficiais e espetadores.”

