FIA European Baja Cup: João Ferreira vence Baja Extremadura

Aos comandos do seu MINI JCW Rally 3.0i da X-Raid, João Ferreira e Filipe Palmeiro venceram a Baja Extremadura, primeira prova da FIA European Baja Cup. Esta foi a primeira vitória do jovem piloto de Leiria no MINI JCW Rally 3.0i, com a dupla a ter um forte desempenho em condições muito difíceis.

Na Baja TT Dehesa Extremadura, a dupla portuguesa competiu pela primeira vez com o MINI X-raid a gasolina. A chuva intensa transformou a prova numa verdadeira batalha de lama, criando muitas secções extremamente escorregadias, normalmente uma vantagem para os ‘side-by-side’ mais pequenos e leves em comparação aos veículos T1+, mais pesados, embora muito mais potentes. No entanto, o MINI JCW Rally 3.0i e Ferreira trabalharam em perfeita harmonia, vencendo dois dos três Setores Seletivos.

Na segunda etapa, Ferreira e Palmeiro ficaram retidos por breves instantes quando um portão fechado, lhes bloqueou o caminho. Palmeiro saiu, abriu o portão e segurou-o para que deixasse de ser um obstáculo para os veículos seguintes. Apesar desta interrupção, venceram a etapa e, mais tarde, foi-lhes atribuída ainda uma correção de tempo. Na terceira etapa, terminaram em terceiro lugar. No entanto, a vantagem que tinham acumulado anteriormente foi suficiente para manter a liderança e garantir a vitória.

No prólogo a dupla lusa só foi batida por Mattias Ekström-Emil Bergkvist (Can Am XRS), no primeiro Setor Seletivo,

Joao Ferreira venceram 2m39s na frente de Tiago Reis-Paulo Fiuza (Taurus T3 Max) com João Dias-Nuno Morais (Polaris RZR PRO R SSV T4) a 4:52.1, Mattias Ekström a 8:31.1 e Gonçalo Guerreiro-Pablo Moreno (Polaris RZR Pro R SSV T4) a 10:03.3s , no segundo Setor Seletivo o piloto do Mini voltou a vencer agora com pouco mais de um minuto para João Dias e Mattias Ekstrom, com Tiago Reis e Gonçalo Guerreiro acima dos dois minutos.

O piloto do Mini levou 4:46.1s de avanço face a Tiago Reis para o último dia com João Dias a 5:56.7s, Mattias Ekström a 9:41.8s e Gonçalo Guerreiro a 12m17.7s, mas na etapa decisiva, apesar do terceiro posto, alcançou o triunfo, somando no total 8h05:22.6s, terminando 2m28.8s na frente de Tiago Reis-Paulo Fiuza (Taurus T3 Max Chg) que venceram o T3, com Gonçalo Guerreiro-Pablo Moreno (Polaris RZR Pro R) no pódio triunfando nos SSV T4, ficando a 8:25.8s da frente. Quarto posto para Mattias Ekström-Emil Bergkvist (Can Am XRS) T3 a 9:57.5, Jorge Cardoso-André Barras (Ford Ranger) foi o melhor dos Ultimate T1.1, Afonso Oliveira-Fabio Belo (Polaris Rzr Pro R) foram terceiros dos T4.

Para João Ferreira: “A minha primeira vitória com o MINI a gasolina. Obrigado à X-raid por esta oportunidade. As etapas foram muito difíceis – ontem estava incrivelmente enlameado e escorregadio, e a navegação também foi bastante complicada. Um grande obrigado ao Filipe, que teve um papel importante nesta vitória. Penso que ele é um dos poucos co-pilotos que encontrou o caminho certo no terreno militar. Agora é tempo de descansar e preparar-me para o próximo rali!”