Fernando Barreiros vice-campeão mundial FIA de Bajas no Dubai

O deserto de Dubai foi palco de mais uma página para o livro da história do todo-o-terreno português.

Fernando Barreiros, acompanhado por José Sá Pires, sagrou-se vice-campeão da Taça do Mundo FIA de Bajas, após um segundo lugar entre os concorrentes da Categoria Stock na Dubai International Baja.

Aos comandos do robusto Nissan Patrol, a dupla atravessou a implacável areia das dunas de Al-Qudrae, enfrentando o exigente setor seletivo de 195,24 quilómetros, já conhecido da etapa inaugural.

Barreiros sintetizou o percurso no bivouac: “Terminamos agora a Dubai International Baja e somos vice-campeões na FIA World Baja Cup. Infelizmente, o resultado não foi suficiente para chegarmos ao título. Sabíamos que só seria possível se o nosso adversário direto desistisse — jogava em casa e não cedeu. Lutamos até ao fim, numa corrida onde não estávamos plenamente confortáveis, mas orgulhamo-nos do esforço e da nossa atitude. Agora é tempo de refletir sobre o próximo objetivo.”

O navegador José Sá Pires, recém-estreado no desafio de navegação em deserto no Qatar, destacou a singularidade da experiência: “Foi, mais uma vez, incrível. Andar nas dunas e sentir o deserto é impressionante. O balanço é muito positivo: ambicionávamos o título, alcançamos o vice-campeonato. Felicito o nosso adversário e sinto que também merecemos os parabéns.”

O feito de Dubai junta-se a uma coleção cada vez mais rica. Em 2024, Fernando Barreiros foi Campeão Europeu de Bajas, conquistou por três anos consecutivos a Taça Ibérica e venceu o Troféu Terras do Grande Lago Alqueva — provas todas elas na Categoria Stock que reforçam a reputação do piloto de Loures no todo-o-terreno nacional.

A época encerra sob o signo do orgulho, do compromisso e da promessa de novos desertos por conquistar.