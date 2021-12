Fernando Barreiros vice-campeão de Espanha | AutoSport

Fernando Barreiros sagrou-se no passado fim-de-semana vice-campeão de Espanha de Todo-o-Terreno T2 ao completar a Baja Trans Andalusia Cidade de Sevilla na segunda posição da Categoria T2, aos comandos de uma Isuzu D Max e navegado por Carlos Silva.

Nesta época desportiva, Fernando Barreiros apostou na participação no Campeonato de Espanha sendo que a grande maioria das provas em que competiu lhe eram totalmente desconhecidas. No entanto, o piloto logrou terminar todas as corridas no pódio e fez o pleno de prólogos ganhos na Categoria T2 nesta temporada no campeonato espanhol.

Aos comandos da muito competitiva Isuzu D-Max, preparada e assistida pela Prolama, Fernando Barreiros mostrou-se satisfeito com a prestação da equipa nesta época desportiva e fez um balanço muito positivo do ano de competições que agora terminou.

“Foi um ano desportivamente muito exigente. Lutámos em várias frentes com particular destaque para o Campeonato de Espanha onde tivemos de superar o desconhecimento da quase totalidade das provas em que participamos. Fomos sempre muito rápidos o que pode ser comprovado pelo pleno de triunfos nos prólogos, mas também extremamente competitivos como demonstra a vitória na Baja Aragón que para além do Campeonato de Espanha era também pontuável para a Taça do Mundo”, salientou o piloto português agora vice-campeão de Espanha.

Fernando Barreiros faz agora uma pausa nas competições iniciando desde já a preparação para a temporada de 2022 cujas apostas serão oportunamente anunciadas.