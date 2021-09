Fernando Barreiros vence Rally TT Villa de Zuera no T2 | AutoSport

Fernando Barreiros venceu hoje o III Rally TT Villa de Zuera, terceira jornada do Campeonato de Espanha no qual o piloto português reforçou a liderança na Classe T2. A vitória em Zuera, que se situa na região de Saragoça, sucede a outra alcançada em Julho na famosa Baja España Aragón.

Navegado por Carlos Silva e aos comandos da muito competitiva Isuzu D-Max T2, preparada e assistida pela Prolama, Fernando Barreiros gastou 5h30m18s para percorrer uma tripla passagem por um setor seletivo com 125 km antecedidos por um prólogo de 10 km. A dupla portuguesa venceu todos os troços deste Rally TT Villa de Zuera tendo terminado com uma vantagem de 9m38s para o 2º classificado.

“Estou muito satisfeito por mais esta vitória que nos permite reforçar a liderança do campeonato. Foi fantástico isso ter acontecido aos comandos da minha máquina que assim regressa aos triunfos. Quero agradecer a toda a minha equipa e aos meus patrocinadores por todo o apoio sem o qual estes sucessos não seriam possíveis”, referiu no final da corrida o piloto português.

No início de outubro Fernando Barreiros estará de regresso às provas em Portugal para disputar a Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal, em Reguengos de Monsaraz, pontuável para a Taça Ibérica onde o piloto faz a defesa do título.