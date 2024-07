Fernando Barreiros vence Grupo Stock na Baja Itália

Fernando Barreiros e Rui António, aos comandos de uma Isuzu D-Max conseguiram superar a enorme dureza apresentada pela Italian Baja, segunda etapa da European Baja Cup, conquistando a vitória no Grupo Stock (T2) depois de levarem até ao final uma viatura de série quando apenas quatro concorrentes do grupo Ultimate conseguiram ultrapassar as dificuldades da competição e chegar à sua frente.

O atual campeão ibérico T2 enfrentou a dura e extensa etapa de 369,75 km gerindo de forma notável a sua Isuzu D-Max, conquistando desta forma uma importante pontuação para a luta que trava para alcançar o título europeu que lhe escapou no ano passado.

À chegada a Pordenone, no norte de Itália, o piloto de Loures, naturalmente feliz, começou por agradecer“ a toda a minha equipa que esteve fantástica e que é a grande responsável por este enorme sucesso. Ao Rui o meu companheiro nestas longas horas, que demoraram imenso a superar e que teve um desempenho brilhante, aos mecânicos que colocaram à nossa disposição uma Isuzu D-Max impecavelmente preparada e só assim é que uma viatura muito próxima de um veículo de série consegue ultrapassar um traçado tão duro e exigente, aos nossos patrocinadores que criam as condições para aqui estarmos e a todos os que, das mais diversas formas, nos apoiam e torcem por nós. Muito obrigado a todos. Estou verdadeiramente feliz por conseguir ultrapassar todas as dificuldades porque esta Baja Itália foi mesmo muito dura”.