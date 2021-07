Fernando Barreiros vence Baja Aragón no T2 | AutoSport

Fernando Barreiros, navegado de forma brilhante pelo experiente e consagrado Carlos Silva, triunfou hoje na Baja Espanha Aragón, jornada espanhola da Taça do Mundo também pontuável para o Campeonato de Espanha.

Aos comandos da muito competitiva Isuzu D-Max T2, preparada e assistida pela Prolama, o piloto português deu continuidade aos diversos sucessos que, sempre através de pilotos e equipas portuguesas, este modelo tem conquistado na Taça do Mundo de Todo-o-Terreno.

Fernando Barreiros cujo projeto desportivo aposta na conquista do título de campeão espanhol de todo-o-terreno na Categoria T2, deu em Teruel um importante passo em frente nesse objetivo depois de anteriormente ter conseguido uma excelente prestação na Baja Extremadura.

“Estou muito satisfeito com esta vitória. É um triunfo muito importante na medida em que foi conseguido numa prova da Taça do Mundo e alcançado de forma bastante convincente. Com a vantagem alcançada na primeira etapa a estratégia passava por gerir o andamento até porque os 540 quilómetros cronometrados desta corrida revelaram-se extremamente duros, particularmente no troço de 200 quilómetros por onde já tinham passado os camiões que deixaram regos extremamente profundos. O Carlos foi importantíssimo nesta vitória que alcançámos logo na primeira corrida que fazemos em conjunto”, salientou Fernando Barreiros no final da corrida.