Fernando Barreiros vence Baja Aragón na categoria Stock

“Estou muito satisfeito com esta nossa vitória. Foi uma corrida muito exigente com é tradicional em Aragón. Tivemos um furo, mas felizmente foi o único percalço nesta jornada. Quero dar os meus parabéns ao meu navegador que esteve irrepreensível e a ele posso agradecer os dois triunfos que nos colocam na liderança da Taça do Mundo. Quero também agradecer à nossa equipa de assistência que nos entregou uma Isuzu D Max impecável para esta dura corrida e que trabalhou de forma incansável para que tudo corresse na perfeição. É mais um triunfo que ofereço aos nossos patrocinadores que nos permitem estar a disputar esta Taça do Mundo”, afirmou Fernando Barreiros atual Campeão Europeu de Bajas na categoria stock.

