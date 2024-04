Fernando Barreiros no pódio do T2 no Rally TT Mar de Olivos

Fernando Barreiros subiu hoje ao pódio no final do Rally TT Mar de Olivos, a primeira das quatro provas que compõem este ano o Troféu Ibérico 2024. O atual Campeão Ibérico T2 de Todo-o-Terreno, iniciou em bom plano a defesa do título na prova espanhola que teve como centro nevrálgico o Recinto de Feiras de Úbeda.

Depois de um inicio menos feliz na primeira etapa, onde uma saída de estrada o impediu de completar os cerca de dez quilómetros que faltava com completar a passagem pelo SS “Fuerte del Rey- Jaén” com 103,7 km cronometrados, numa altura em que liderava a corrida, Fernando Barreiros contou com o notável empenho da sua equipa de assistência e esta manhã já esteve à partida para a derradeira etapa aos comandos da excelente máquina que é Isuzu D-Max inscrita na categoria de viaturas de todo-o-terreno mais próxima dos veículos de série.

Tendo como seu parceiro na navegação o consagrado Rui Manuel, o piloto de Loures averbou a 2ª melhor marca entre os T2 na passagem por SS4 “Úbeda – La Guardia de Jaen”, com 129 km cronometrados e veio a terminar a prova nessa posição. De salientar o excelente entrosamento entre Fernando Barreiros e Rui Miguel nesta que foi a primeira prova que fizeram em conjunto.

A segunda etapa do Troféu Ibérico de Todo-o-Terreno disputa-se em Portugal entre 17 e 19 de Maio no Algarve, onde terá lugar a Baja TT Lagos 2024.