Fernando Barreiros mantém luta pelo título mundial na Baja do Dubai

Fernando Barreiros, acompanhado de José Sá Pires, disputou hoje a 1ª etapa da Dubai International Baja, em Al-Faqa’a num setor seletivo de 195,24 km cronometrados disputado nas dunas no deserto de Al-Qudra, onde o piloto de Loures se apresentou aos comandos do Nissan Patrol com o qual competiu recentemente na Baja do Qatar.

Fernando Barreiros ocupa atualmente a 2º posição na Taça do Mundo FIA de Bajas e mantém a aposta na conquista do título mundial da categoria Stock nesta prova que decorre nos Emirados Árabes Unidos e que é a derradeira etapa de 2025 desta competição.

“Hoje tivemos um dia difícil. Fizemos o nosso melhor, mas andámos um pouco condicionados por estarmos a enfrentar uma prova com pistas muito diferentes daquilo a que estamos habituados. Tentámos andar a um bom ritmo, nem sempre foi fácil, falhámos alguns waypoints, o que vai dar uma penalização.

Estamos conscientes das dificuldades, mas estamos preparados para enfrentar o dia de amanhã lutando até ao fim na perspetiva de ainda sermos campeões. É difícil, mas vamos tentar”, explicou Fernando Barreiros à chegada ao bivouac da Dubai International Baja.

A derradeira etapa da Dubai International Baja realiza-se amanhã em Al-Faqa’a repetindo o setor seletivo de 195,24 km cronometrados nas dunas no deserto de Al-Qudra.